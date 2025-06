Una targa per ricordare il Maestro Lorenzini per la ’Festa della musica’

La città di Aulla si prepara a celebrare la Festa della Musica, l’evento internazionale che il 21 giugno, in oltre 120 Paesi del mondo, rende omaggio al solstizio d’estate attraverso il linguaggio universale delle note. I festeggiamenti prenderanno il via stasera alle 20.45 in piazza Mastandrea con un momento particolarmente sentito: la scopertura della targa commemorativa dedicata al Maestro Franco Lorenzini, figura storica della scena musicale lunigianese e fondatore della scuola di musica di Palazzo Centurione. "All’esordio suonò con Toto Cutugno nei ‘Totò e Topì’ – ricorda la consigliera alla cultura Maria Grazia Tortoriello – poi dedicò la vita all’insegnamento, formando generazioni di musicisti nella scuola che creò ad Aulla". La targa sarà collocata all’ingresso di Palazzo Centurione, simbolico luogo dell’attività del Maestro. Pro Loco Città di Aulla, Il Cenacolo Micheloni l’Associazione Amici di San Caprasio, insieme al Comune di Aulla hanno ideato questa celebrazione titolata “Un mondo di mestieri” che proseguirà in Sala delle Muse con la premiazione delle Associazioni impegnate in campo musicale. Interverranno il sindaco di Aulla, Roberto Valettini con la delegata alla cultura Tortoriello, il dirigente scolastico Fabrizio Rosi che al Maestro che conobbe dedicherà il memoriale “Maestri per la Musica: Franco Lorenzini”. Il programma prevede interventi liberi dal pubblico, invitato a condividere ricordi ed emozioni spontanee.

La serata sarà impreziosita da intermezzi musicali a cura dei ragazzi del Liceo Classico Leopardi di Aulla, Alessandro Zavattaro e Andrea Tosi, di Paolo Bongi cresciuto con gli insegnamenti del Maestro e Ester Caracausi. Nella serata saranno premiate con pergamene le Filarmoniche del territorio: Società Filarmonica Albianese, Filarmonica Caprigliolese, Filarmonica San Michele di Olivola, Filarmonica Santa Cecilia di Pallerone. Riconoscimenti anche per la scuola di musica Abreu e per le due scuole di danza Lunigiana Dance di Darlene Divizia e Tap Dancing School di Monia Piva. "E’ un modo per onorare l’impegno e la dedizione della comunità alla musica e all’arte", chiude il sindaco. Inoltre, stasera alle 20 sempre nell’ambito della ’Festa della musica’, l’evento ’Note e sapori’ nell’area verde Parco Alfredo Peroni di Albiano Magra con il violino di Claudio Galazzo e la voce di Michela Zeni.