Premiati in memoria di Leonardo. Borse di studio per due studenti

Commozione all’l’Itis Fedi-Fermi di Pistoia nel ricordare, con il premio a lui dedicato, Leonardo Michelozzi, l’ex studente dell’istituto che perse la vita a soli 22 anni in un incidente in via Fiorentina, tra Olmi e Barba, mentre era in sella alla sua moto. A vincere le due borse di studio in denaro sono stati gli studenti David Bardelli della 5Mc e Federico Reitano della 5Ms (nell’ordine 1° e 2° classificato). Leonardo abitava a Catena con la sua famiglia, e da poco aveva iniziato a lavorare con tanta passione e entusiasmo in un’azienda di Pistoia nell’ambito della progettazione meccanica. "Un ragazzo meraviglioso, sorridente e positivo oltre che studente modello – hanno detto alcuni docenti – che resterà sempre presente nel ricordo dei suoi professori e di tutti coloro che lo hanno conosciuto, insegnanti e compagni di scuola". Da quel tragico 28 novembre 2022, ogni anno, l’istituto tecnico-tecnologico e in particolare il dipartimento di Meccanica e Meccatronica, con il contributo della famiglia Michelozzi e di Roberto Calamai (ingegnere titolare dell’azienda Centro Ricerche e Attività Industriali CReAI Srl dove lavorava Leonardo), istituisce un premio intitolato alla memoria del giovane. La mattina di mercoledì 4 giugno si è svolta la premiazione del concorso, riservato alle sole classi quinte dell’indirizzo di Meccanica e Meccatronica. Prevedeva la realizzazione di un elaborato di "Disegno, progettazione e organizzazione industriale". La prova consisteva nella realizzazione del progetto di una gru a bandiera e i lavori sono stati valutati da una commissione composta da due docenti, dai genitori di Leonardo, Tiziana e Henrick Michelozzi e da Roberto Calamai. "Ringraziamo i genitori per questa lodevole iniziativa – ha spiegato Fabio Bartolini, docente referente del concorso –. E’ un’occasione per i nostri studenti per affrontare un lavoro impegnativo, che permette di testare le loro conoscenze in autonomia, tramite di elaborati simili a quelli che si fanno in azienda". Sempre in ricordo di Leonardo, il 26 giugno al Parco Verde di Olmi ci sarà un’iniziativa benefica: una serata musicale con la Bernaband, dove verranno raccolti fondi a offerta libera, per la Fondazione dell’ospedale pediatrico Meyer che serviranno per il reparto di oncoematologia. L’evento è in collaborazione con la Misericordia di Quarrata.

Daniela Gori