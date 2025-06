Via Landucci a Firenze: nuovo omaggio a Odoardo Spadaro

Firenze, 7 giugno 2025 – La città rinnova il proprio omaggio a Odoardo Spadaro, intonando il ricordo di un protagonista della canzone e del teatro popolare che in via Landucci 10 ebbe la sua casa. Nel pomeriggio di ieri si è svolta la cerimonia di restituzione alla piena leggibilità della targa marmorea collocata il 26 giugno 2005 dal Rotary Club Firenze Nord e dal Lions Club Firenze, per il quarantesimo anniversario della scomparsa dell’artista avvenuta nel 1965.

Cerimonia e rappresentanza istituzionale

A rappresentare il Comune Michele Pierguidi, presidente del Quartiere 2, affiancato dai soci dei due club promotori. Fra loro Francesco Andreoli, che guidava il Lions Club Firenze all’epoca dell’iniziativa e che ne fu l’ideatore insieme al compianto Enrico Bosi, allora presidente del Rotary Club Firenze Nord.

Con Andreoli hanno preso parte all’incontro Rosanna Romellano, attuale presidente del Lions Firenze, e Carlo Corbinelli, presidente in carica del Rotary Firenze Nord.

Ricordo di Odoardo Spadaro e restauro della targa

Nel suo intervento introduttivo, il professor Andreoli ha ripercorso la genesi della targa e ha delineato la figura inconfondibile di Spadaro, cantante e musicista capace di imprimere un segno duraturo nella memoria cittadina.

Il restauro, finanziato ancora una volta dai due club, preserva così la testimonianza pubblica di quel legame fra l’artista e il quartiere, riaffermandone il valore civile e culturale.