Spiaggia dell’ex Idrovora. Riapre al pubblico con i servizi della Nuova Valdimagra

Buone notizie per bagnanti e turisti: riapre al pubblico la spiaggia libera dell’Idrovora. Dopo il restyling della passeggiata a mare quest’estate la spiaggia libera torna a disposizione della popolazione. Il Comune di Carrara in questi giorni ha affidato la gestione delle strutture installate sul lido alla Uisp nuoto Valdimagra di Sarzana per esercitare attività commerciali e sportive e attività turistico ricreative.

Si tratta della stessa società che gestiva le strutture già prima dei lavori alla passeggiata sulla diga foranea, la cui gestione era stata sospesa proprio per consentire di portare a termine il quarto lotto del waterfront.

Insomma un ritorno alla normalità con tanto di passeggiata a mare nuova di zecca. Già in questi giorni sono iniziati i lavori di ripristino del chiringuito vista mare e degli altri fabbricati in legno, che avevano subito importanti danni e creato malcontento tra gli habitué della spiaggia. Ad occuparsi di questi lavori di ripristino e di recupero dell’area sarà la stessa Uisp nuovo Valdimagra, che per eseguirli riceverà uno sgravio sul canone di affitto. I lavori dovrebbero concludersi entro la metà di maggio, in maniera tale che bar e docce siano funzionanti in vista dell’apertura della prossima stagione balneare alle porte. Il chiringuito come sempre darà un servizio che va dalla colazione all’aperitivo, con la possibilità di fare spuntini a pranzo e cena. Le altre strutture in legno bianco azzurro ospitano invece spogliatoi, docce e servizi igienici.

Con la ripresa della gestione da parte della società sportiva alla spiaggia libera dell’ex Idrovora dovrebbero ripartire anche i corsi di nuoto, e di altre attività natatorie che erano piaciute ai frequentatori della spiaggia libera e di Marina di Carrara in generale.

Il tratto di arenile dell’ex Idrovora da sempre è un punto di riferimento per ragazzini, turisti, per chi vuole approfondire in tutta sicurezza gli sport acquatici, ma anche numerose famiglie che non possono permettersi le tariffe degli stabilimenti balneari. Con la riapertura di questo arenile si andrà anche a colmare la richiesta di accessi al mare gratuiti, che dopo l’incendio e l’interdizione della spiaggia del Marino si presume che quest’estate salirà alle stelle con numerose richieste da parte di bagnanti e famiglie.

Alessandra Poggi