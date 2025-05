Servizi estivi per i più piccini alla Padula

Fino al 30 maggio sono aperte le iscrizioni ai servizi integrativi per l’infanzia ‘Centro per bambini e famiglie’ e ‘Spazio Gioco’, che verranno organizzati al Centro Verde Magico nel Villino Vittoria al Parco della Padula, nel periodo estivo tra il 15 giugno e il 14 settembre. Sono previste attività ludico-educative rivolte ai bambini di età compresa tra i 18 mesi e 6 anni di età che siano in regola con gli obblighi vaccinali. Il servizio “Centro per bambini e famiglie” accoglie bimbi accompagnati da un genitore o da un maggiorenne fino a un massimo di 13 bambini e 13 accompagnatori. Il servizio è aperto lunedì, mercoledì, venerdì e sabato, dalle 15 alle 18,30. Al servizio “Spazio Gioco” si accede senza la presenza dei genitori, fino a un massimo di 26 bambini, dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e il martedì e il giovedì dalle 15 alle 18,30, senza il pasto.

E’ possibile presentare domanda per uno dei due servizi secondo le modalità indicate nel bando: per il ‘Centro bambini e famiglie’ per un minimo di 2 giorni la settimana e per un massimo di 4 giorni, mentre per lo ‘Spazio Gioco’ si può scegliere tra l’iscrizione per 4 giorni a settimana, oppure per 6 giorni a settimana, o anche per 8 giorni a settimana. Il modulo di iscrizione deve essere inviato entro il 30 maggio 2025 all’indirizzo Pec [email protected], o consegnato all’Ufficio Protocollo del Comune, in piazza 2 Giugno negli orari di apertura al pubblico.

Per informazioni, è possibile contattare l’Ufficio Asili Nido ai numeri telefonici 0585/641448-641487-641456 dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e il martedì anche dalle 15:30 alle 17.