Il nuovo disco di Gabbani, il debutto di ‘Dalla mia parte’ in attesa del concerto di Verona

Carrara, 30 agosto 2025 – Si intitola ‘Dalla mia parte’ l’ultimo album del cantautore apuano Francesco Gabbani, in uscita il 2 settembre sulle piattaforme digitali per Bmg. Dall’11 settembre Gabbani sarà uno dei quattro giudici della nuova stagione di X Factor. Il nuovo disco è una dichiarazione d’amore universale: la storia di un amore che salva, che dà senso anche ai momenti più bui. Di quella presenza silenziosa ma costante che diventa rifugio, forza, casa.

Non solo, dopo il successo del tour estivo, Francesco Gabbani sta preparando un concerto speciale in programma il primo di ottobre all’Arena di Verona. Un ritorno carico di significato, che segna una nuova e intensa tappa nel cammino musicale del cantautore toscano e celebra i dieci anni dall’uscita di ‘Amen’, il brano con cui vinse Sanremo nella categoria Nuove Proposte, e che rappresentò il primo passo di un percorso artistico ricco di musica, parole e riconoscimenti.

“ Stiamo lavorando per preparare un concerto unico, una vera festa in cui invitare amici e in cui presentare le mie canzoni in una nuova veste, con arrangiamenti speciali pensati proprio per questa occasione - racconta Francesco Gabbani -. Sono immensamente felice di poter tornare all’Arena di Verona, un luogo che per me ha un valore simbolico e personale fortissimo. Festeggiare qui i dieci anni dall’uscita di Amen, rende tutto ancora più speciale. È una tappa fondamentale nel mio viaggio e sono certo che sarà una serata molto emozionante, per me e per tutte le persone che saranno lì con me”.

Sul palco dell’Arena, Gabbani si esibirà con una formazione allargata e un’impronta orchestrale, che daranno nuova forma ai suoi brani attraverso arrangiamenti rivisitati per l’occasione. Sarà un concerto unico anche nella scaletta pensata appositamente per questa data speciale, che sarà diversa da tutte le altre del tour. I grandi successi di Francesco troveranno spazio accanto a qualche chicca meno nota, in un intreccio di sonorità inedite pensate per regalare al pubblico un’esperienza musicale davvero indimenticabile. Ma non solo: ad accompagnarlo ci saranno, per la prima volta, ospiti speciali.