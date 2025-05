Gabbani giudice a X Factor, il cantante apuano scelto per sostituire Manuel Agnelli

Carrara, 28 maggio 2025 – Sarà il nostro Francesco Gabbani il quarto giudice dell’edizione 2025 di X Factor. Il cantante apuano è stato scelto per sostituire Manuel Agnelli, il giudice uscente. Una bella vetrina per Carrara, la città natale di Gabbani, di cui certamente parlerà nel corso della trasmissione. Gabbani affiancherà in questa nuova avventura Jake La Furia, Paola Iezzi e Achille Lauro. La produzione ha invece confermato che a condurre il format sarà Giorgia, che lo ha annunciato ai fans su Instagram.

Gabbani era già stato a X Factor come ospite nel 2023, dove aveva cantato il successo ‘Viceversa’ in duetto con Il Solito Dandy, ma stavolta parteciperà nel più impegnativo ruolo di giurato, che sembra cucito addosso su di lui e la sua preparazione poli strumentale. Francesco Gabbani sembra essere la scelta perfetta per X Factor, non solo perché artista di spessore, per lui quattro album in studio e due vittorie al Festival di Sanremo su quattro partecipazioni, nel 2016 nella sezione giovani con Amen e l’anno dopo promosso tra i big con Occidentali’s Karma, ma anche per la sua esperienza televisiva. Parliamo delle due stagioni televisive di ‘Ci vuole un fiore’, il programma sulle tematiche ambientali che il cantante carrarino ha brillantemente condotto su Rai Uno, raccontando anche le tipicità della sua Carrara dove si possono toccare le alpi Apuane e il mare in meno di due ore. Gabbani oltre al Festival di Sanremo e al programma ‘Ci vuole un fiore’, nel 2022 ha fatto parte del cast ‘La donna per me’ di Marco Martani.

Intanto da alcune settimane è uscito ‘, il nuovo singolo di Francesco Gabbani contenuto nell’ultimo lavoro ‘Dalla tua parte’, il suo sesto album in studio pubblicato a febbraio da Bmg. Il brano è prodotto dai Room 9. Il videoclip del nuovo singolo diretto da Filiberto Signorello, si distingue per un’estetica dal gusto dichiaratamente retrò, che attinge a piene mani dall’immaginario visivo degli anni ’80 costruendo un racconto che dialoga con il passato, ma con uno sguardo contemporaneo. In qualche modo, il video rappresenta una sorta di cerchio che si chiude, richiamando idealmente quello di Amen, il brano che anni fa ha segnato l’esordio da solista di Francesco. Un rimando sottile, ma significativo, che suggella un percorso artistico fatto di evoluzione, ritorni e nuove consapevolezze.