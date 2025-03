Un mini Sanremo a Firenze, siparietto a sorpresa di Carlo Conti al concerto di Francesco Gabbani

Firenze, 16 marzo 2025 – "È il momento del prossimo cantante in gara...”. Siparietto inaspettato ieri sera, sabato 15 marzo, al Nelson Mandela Forum di Firenze. Il pubblico presente al concerto di Francesco Gabbani ha avuto una sorpresa a dir poco imprevista. Mentre il cantautore stava per intonare il suo prossimo brano, ecco spuntare dal nulla Carlo Conti.

"Devo presentare io, eh”, ha esordito Conti, facendo esplodere il pubblico in un fragoroso applauso. “Buonasera a tutti, scusate se mi intrometto – ha continuato – ma il prossimo brano viene dal Festival di Sanremo e lo devo presentare insieme a voi”.

A quel punto è partito lo sketch comico. In pochi secondi, Conti e Gabbani hanno ricreato l’atmosfera del Festival di Sanremo, con Conti nei panni del presentatore e Gabbani in quelli del concorrente emozionato.

La gag è andata avanti tra battute e risate, fino all’annuncio ufficiale del brano: "Ora io mi metto da questa parte. Le scale non sono proprio quelle del Festival… Ora gli autori non me li ricordo, ti va bene se me li invento?". “È il momento del prossimo cantante in gara: Francesco Gabbani!"

E così, come da tradizione sanremese, Gabbani ha finto di scendere le "scale" del palco, ha salutato il pubblico e l’"orchestra". Conti ha poi concluso con il tocco finale: "Viva la Vita… Di… Pieraccioni, Ceccherini, Panariello e tutti quelli che amano la vita come tutti voi! Dirige l'orchestra il pubblico del Mandela Forum di Firenze, canta Francesco Gabbani!”.