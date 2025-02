Il ‘segreto’ di Lucio Corsi al Festival di Sanremo: ecco cosa aveva nelle spalline

Sanremo, 12 febbraio 2025 – Chi lo seguiva prima di vederlo sul palco dell’Ariston lo diceva da settimane: “Vedrete, quando conoscerete Lucio Corsi lo amerete subito”. E così il cantautore di Castiglione della Pescaia ha debuttato ieri sera al Festival di Sanremo conquistando non solo il cuore di tanti spetttaori, ma soprattutto quello della sala stampa, che lo ha spinto nella cinquina (l’ordine non si conosce) dei più votati dalla giuria della prima serata.

"Dopo aver saputo che ero nella cinquina ero incredulo. Non sapevo cosa aspettarmi, ho vissuto Sanremo come un salto nel vuoto – ha detto Corsi dopo il successo riscosso dalla sua 'Volevo essere un duro' – Avevo paura di non ricordarmi le parole, come mi succede spesso nei concerti ma qui non era il caso. Durante l'esibizione non ci ho capito niente, non ho avuto mai un occhio così grande della telecamera". Corsi è "felice" di far parte della "quota cantautori del festival". "Penso che il premio Tenco debba avere la stessa rilevanza di Sanremo, sarebbe davvero bello" si augura.

Ma Corsi, oltre che bravo, è anche simpatico e sul suo profilo Instagram ha voluto mostrare, con un breve video girato nel backstage, quale fosse il trucco per avere delle spalline smisurate come quelle mostrate durante l’esibizione. Il “segreto” del suo look decisamente particolare e sofisticato è molto più semplice di quanto si possa pensare: due pacchetti di patatine. Che Corsi mostra titolando il suo breve video “L’arte di arrangiarsi”.