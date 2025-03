13 marzo, auguri Carlo Conti: compie oggi 64 anni

Firenze, 13 marzo 2025 - Archiviato il grande successo del Festival di Sanremo, Carlo Conti taglia oggi l'importante traguardo dei 64 anni. È uno dei conduttori più amati, garbati e professionali della televisione italiana, mai una sbavatura, mai una polemica, una cifra la sua assolutamente predominante è la professionalità. Nato a Firenze il 13 marzo 1961, Carlo Conti perde il padre quando ha appena 18 mesi. Dopo il diploma ottiene un posto fisso come bancario. Ma nel 1986 si dimette per inseguire la sua passione, la radio.

Negli anni '80 si divide tra radio e tv, e la collaborazione con Panariello e Pieraccioni gli permette di farsi conoscere anche a teatro: lo show dei record è arrivato anche in tv dopo essere entrato di diritto nella storia dello spettacolo italiano, grazie all'unione di tre artisti che prima di tutto sono tre amici, in grado di portare sul palco tanti sorrisi, ma anche momenti di riflessione ed emozione. "Il Tour", nato quasi per gioco davanti a 10 persone, arriverà a riempiere palcoscenici ovunque. Agli inizi degli anni '90 conduce su Rai1 la trasmissione per ragazzi "Big!".

Nella stagione 1993/94 è di nuovo a teatro con "Fratelli d'Italia". Dal 1997 al 2002 conduce varie edizioni del concorso di bellezza "Miss Italia nel mondo". Negli anni 2000 presenta programmi di successo come "I raccomandati", "L'eredità", "I migliori anni", "Tale e quale show". Dal 2015 al 2017 è al timone del Festival di Sanremo. Nel 2012 sposa la costumista Francesca Vaccaro, dalla loro unione nasce il figlio Matteo. Una carriera di successi, fino al trionfo dell'ultimo Sanremo.

