15 marzo, la sera di Francesco Gabbani: il giorno del concerto a Firenze

Firenze, 15 marzo 2025 - Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo e l'uscita dell’album “Dalla tua parte”, riparte da Firenze il tour nei palazzetti di Francesco Gabbani. Appuntamento stasera al Mandela Forum. Sesto album in studio, “Dalla tua parte” segna una nuova fase artistica per Francesco Gabbani, che con brani come “Viva la vita” – il pezzo che ha presentato alla 75esima edizione del Festival di Sanremo – esplora temi profondi legati al senso della vita. L'album riflette una ricerca intima, in cui il cantautore cerca di leggere la vita all'interno degli incastri della quotidianità e degli atteggiamenti che adottiamo verso il nostro vissuto. Oltre ad essere un disco che parla di ricerca è anche un passo nel cammino della sua crescita personale. “Non finirò mai di crescere - racconta Francesco - Mi piace l'idea di essere in continua evoluzione, in movimento, e queste canzoni sono un ritratto di questo momento. Sono una fotografia scattata in un punto preciso della mia vita, un po' più in là nella linea del tempo. Con il passare degli anni, cerco di andare sempre più a fondo, ma non manca mai, in mezzo a tutto ciò, l’aspetto divertente, provocatorio e ironico che guida anche la mia analisi della società”. Per il “Dalla tua parte tour 2025”, Francesco Gabbani sarà accompagnato sul palco da una band ampliata, che include i suoi storici musicisti: Lorenzo Bertelloni (tastiere), Leonardo Caleo (chitarra), Marco Baruffetti (chitarra), Filippo Gabbani (batteria) e Giacomo Spagnoli (basso), oltre a una sezione d’archi e Will Medini (tastiere). Ad aprire il concerto di Firenze sarà Alex Wyse, giovane cantautore e secondo classificato tra le Nuove Proposte a Sanremo 2025 con il brano “Rockstar”.I biglietti per questa attesa data fiorentina (da 48,30 a 90,85 euro) sono disponibili online su www.bitconcerti.it e www.ticketone.it, oltre che nei punti prevendita di Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita).