Gabbani in tour. Prima tappa sabato a Firenze

Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo e l’uscita del suo nuovo album “Dalla tua parte“, pubblicato il 21 febbraio, Francesco Gabbani (nella foto) è pronto a tornare sul palco con il suo attesissimo tour. Il viaggio live riparte sabato 15 marzo dal Mandela Forum di Firenze, dove l’artista inaugura una serie di imperdibili concerti nei principali palazzetti italiani. Il tour ha preso il via a fine 2024 con un concerto sold out all’Unipol Forum di Milano. “Dalla tua parte“, il suo sesto album in studio, segna una nuova fase artistica per il cantautore, che esplora temi profondi legati al senso della vita.

L’album riflette una ricerca intima, in cui il cantautore cerca di leggere la vita all’interno degli incastri della quotidianità. Oltre ad essere un disco che parla di ricerca è anche un passo nel cammino della sua crescita personale. Per il Dalla tua parte tour 2025, Francesco Gabbani sarà accompagnato sul palco da una band ampliata, che include i suoi storici musicisti: Lorenzo Bertelloni (tastiere), Leonardo Caleo (chitarra), Marco Baruffetti (chitarra), Filippo Gabbani (batteria) e Giacomo Spagnoli (basso), oltre a una sezione d’archi e Will Medini (tastiere).

Il tour è prodotto da A1 Concerti: 15 marzo a Firenze al Mandela Forum, il 22 a Padova al Kioene Arena, 4 aprile Terni Palaterni, 17 a Roma al Palazzo dello Sport, il 1 ottobre Arena di Verona, 5 novembre a Bologna all’Unipol Arena, il 7 a Livorno al Modigliani Forum, il 14 a Conegliano Veneto al Prealpi Sanbiagio Arena, 15 a Montichiari al Palageorge, il 16 a Vigevano al Palaelachem, il 3 dicembre a Napoli al Palapartenope. A luglio Gabbani darà il via a Dalla Tua Parte Summer Tour.