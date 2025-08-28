Festa della birra, calo di presenze: "Dovuto alla diminuzione di turisti"

Sono già oltre 12mila i litri di birra venduti nei primi quattro giorni della ‘Festa della birra’, in corso alla Imm assieme a ‘Tutti in fiera’ fino al 6 settembre. Gli organizzatori parlano di un "andamento sicuramente positivo come testimoniato dalla notevole affluenza di pubblico che nei primi quattro giorni è stata di quasi 20mila persone". Pur trattandosi di un numero comunque significativo l’organizzazione ha registrato un calo rispetto all’affluenza dello scorso anno, che molto probabilmente è dovuto alla diminuzione di villeggianti e turisti riscontrata in quasi tutte le località della costa.

La festa è sempre caratterizzata da un clima di grande allegria e divertimento, grazie soprattutto alla musica e al folklore tipicamente bavaresi assicurati dalla Bayern 3000 Orchestra e dal Tanzgruppe Auer Aktive e dal solista Angelo con la sua fisarmonica. Molto apprezzata è stata l’esibizione dei Kinnara, gruppo di musicisti e cantanti che ricorda la figura l’arte e la poesia di Fabrizio De André attraverso le sue indimenticabili canzoni. Stando ai giudizi raccolti tra visitatori, risulta apprezzata la qualità sia della birra sia delle specialità gastronomiche.

La birra è ovviamente la regina della festa e arriva direttamente dal birrificio NordBräu di Ingolstadt nella tradizionale qualità di bionda, scura, weiss e analcolica. Tra le specialità gastronomiche le preferenze del pubblico sono rivolte allo stinco di maiale, alla cotoletta fritta, ai wurstel con crauti e anche all’hamburger proposto per la prima volta nella storia della festa della birra. Alcune critiche sono state raccolte circa i prezzi praticati per la birra e i generi alimentari, ma al riguardo gli organizzatori fanno presente che si tratta di prezzi in linea con quelli delle varie feste della birra che si tengono ormai in tante località.

Nei prossimi giorni il tributo ai Pink Floyd, lo show di Radio Nostalgia, la presentazione della Carrarese Calcio e il raduno degli Anchors Harley Davidson Brothers Crew.