Oggi l’apertura della botte. Parte la Festa della birra con musica e prodotti bavaresi

Si inaugura oggi la tradizionale ‘Festa della birra’ nel piazzale della Imm, una manifestazione sempre molto attesa da cittadini e turisti. La Festa della birra che da quasi 50 anni anima le estati marinelle, aprirà alle 18, mentre per le 19 la sindaca Serena Arrighi con la spillatura della prima botte inaugurerà ufficialmente la kermesse, coordinata dal mastro birraio della Nordbrau, lo storico birrificio di Ingolstadt da sempre fornitore ufficiale della festa carrarese. Da oggi e fino al 6 di settembre dalle 18 alle 24 scorreranno fiumi di birra Nordbrau giunta direttamente dalla città gemellata di Ingolstadt: bionda, scura, weiss, analcolica e gluten free, che i visitatori potranno accompagnare con il tradizionale menù di piatti bavaresi come lo stinco di maiale, la cotoletta fritta, i wurstel con crauti, lo speck e il formaggio Emmentalher, le patatine fritte e l’insalata di patate, il pane bretzel, lo strudel e le frittelle di mele. Tra le novità culinarie di questa edizione ci sarà anche l’hamburger. Come da tradizione sarà presente anche l’angolo della ristorazione italiana, con la pizza e gli sgabei preparati da Giannin.

Non mancherà l’atmosfera bavarese del programma musicale e folkloristico. Sul palco centrale si esibiranno la Bayern 3000 Orchestra, il balletto bavarese Tanzgruppe Auer Aktive, l’Hampara & Friends Band e il gruppo Folkloristico Kappelsberger, mentre sul palco piccolo canterà e suonerà Angelo con la sua fisarmonica e si esibiranno i Companies di Crepes, gruppo di musicisti e cantanti che propongono brani e canti tirolesi. L’edizione 2025 sarà arricchita da alcune serate di natura diversa, così da soddisfare le molteplici aspettative del grande pubblico e che saranno animate da Radio Nostalgia, dai Kinnara e dallo spettacolo dei Dominoes, una tribute band dei mitici Pink Floyd. Tutte le serate saranno presentate e animate dall’amico Manfred Senoner detto Manny, che coinvolgerà il pubblico invitandolo ad alzare i boccali in alto e si esibirà anche come ballerino insieme alla sua partner. Oggi nei padiglioni della Imm inaugura anche ‘Tutti in Fiera’, la mostra mercato del commercio, dell’artigianato e dei servizi. A completare il tutto sarà presente anche l’immancabile luna park, per allietare le serate dei bambini e dei ragazzi, ma non solo.