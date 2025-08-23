Che la festa abbia inizio. La birra torna protagonista

Grande successo per la festa della birra che ha inaugurato nel tardo pomeriggio di ieri. In contemporanea nei padiglioni della Imm ha inaugurato anche ‘Tutti in Fiera’. I cancelli si sono aperti alle 18 con gente già in fila per assaggiare i prodotti tipici bavaresi e godersi il folclore. A spillare la prima botte di birra Nordbrau coadiuvata dal mastro birraio della città gemellata di Ingolstadt è stata la sindaca Serena Arrighi, che ormai avvezza al rituale c’è riuscita al primo colpo. Tante le persone anche da fuori città che non hanno voluto mancare all’inaugurazione di una delle manifestazioni più attese dell’estate.

La festa della birra proseguirà fino al 6 settembre dalle 18 alle 24 con il tradizionale menù di piatti bavaresi come lo stinco di maiale, la cotoletta fritta, i wurstel con crauti, lo speck e il formaggio Emmentalher, le patatine fritte e l’insalata di patate, il pane bretzel, lo strudel e le frittelle di mele e il burger, la novità di questa edizione. Il tutto accompagnato da birra bionda, scura, weiss, analcolica e gluten free. E per chi lo desidera potrà mangiare anche italiano allo stand di Gianin, che propone pizza e sgabei.

Per quanto riguarda l’intrattenimento sul palco centrale si esibiranno la Bayern 3000 Orchestra, il balletto bavarese Tanzgruppe Auer Aktive, l’Hampara & Friends Band e il gruppo Folkloristico Kappelsberger, mentre sul palco piccolo canterà e suonerà Angelo con la sua fisarmonica e si esibiranno i Companies di Crepes. Nei prossimi giorni in programma anche serate animate da Radio Nostalgia, dai Kinnara e dallo spettacolo dei Dominoes, una tribute band dei mitici Pink Floyd. Tutte le serate saranno presentate e animate dall’amico Manfred Senoner detto Manny.

In contemporanea nei padiglioni della Imm ha inaugurato ‘Tutti in Fiera’, la mostra mercato del commercio, dell’artigianato e dei servizi. Prosegue anche il divertimento nel vicino luna park.