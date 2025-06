Ecco la città della Giostra. Da oggi lavori alle tribune. Domani aprono i quartieri

di Angela BaldiAREZZOIl conto alla rovescia per la notturna di giugno è partito. La marcia di avvicinamento alla Giostra (sabato 21) passa per una maratona di eventi che parte domani quando riapriranno i quattro quartieri tra aperitivi, cene sotto le stelle, bar e serate a tema diventate ormai un appuntamento fisso del pre Giostra. Ma già da oggi piazza Grande cambia pelle e indossa quella che porterà alla disfida al Buratto. Primo step le fasi di montaggio delle tribune. Santo Spirito ritrova i giardini del Porcinai chiusi da settembre scorso per i lavori di riqualificazione. Manca ancora il verde ma ci sarà tempo a settembre per la messa a dimora delle piante. Via le reti metalliche e spazio a casine di legno e tavolate. Il pre Giostra giallo blu parte domani con Braciami Ancora, cena di apertura delle griglie e la Saracino Banda. Giovedì ai Bastioni si ricorda Edo Gori, venerdì torna un classico giallo blu il Full Moon party, mentre sabato spazio alla festa Mamma Mia. La domenica ci sarà la cena a tema Oktoberfest. La settimana riparte il 16 giugno con girone e tennis per bambini, martedì (17) sarà ospite di Santo Spirito Santi Cherubini, Il Penna in Va’mparo l’aretino. Mercoledì simulazione di Giostra e a seguire Argiochiamoce, il giorno dopo la provaccia seguita dal Medicine party e venerdì 20 la cena propiziatoria.

A Porta del Foro si riparte l’11 giugno in vicolo della Palestra con il Cervellone, giovedì serata per riscoprire la storia e i simboli del quartiere, venerdì torna la classica cena al contrario che mette a tavola quasi mille commensali partendo dal caffè e arrivando agli antipasti. Sabato 14 spazio al Trash party e il giorno successivo la Domenica dei Chimerotti. Lunedì apericena e tutti in piazza per le prove, martedì 17 la festa Foro Jungle, mentre il 18 torna l’Hawaiian party. Giovedì 19 dopo la prova generale Bjorn party, il 20 la cena propiziatoria in via San Lorentino. In piazza San Giusto si accende il pre Giostra bianco verde dall’11 con l’apertura dei bar. Il 12 a Sant’Andrea si corre il nono memorial Carlo Fardelli, il 13 Euphoria party con la notte giapponese, il 14 spazio a Indie power, il 15 tutti in piazza per le prove.

Lunedì 16 la settimana bianco verde parte con la serata Ciao Darwin, il 17 spazio alla danza aerea, il 18 la festa Ballami. E ancora, il 19 torna la musica di Divus old school, prima della propiziatoria del venerdì in piazza San Giusto. Porta Crucifera parte l’11 giugno con aperitivo e apertura del ristorante, il 12 spazio allo street food con mostra fotografica, il 13 torna un classico di Colcitrone il Leccio party. Sabato 14 un’altra festa collaudata con il Ceres party, domenica Quiz zone e gonfiabili per bambini. La settimana riparte il 16 con torneo di Burraco e briscola, il 17 arriva la cena del maccherone, fatti a mano nelle cucine rosso verdi. Il 18 Giostra simulata e il 19 provaccia e spaghettata rosso verde con djset. Il 20 cena propiziatoria allo Slargo. Per tutti i quartieri anche un programma parallelo per i bambini con kinder garden e animazione pensati per mini quartieristi.