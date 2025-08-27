Del Nero e il commissario Marco. Lo scrittore racconta il suo libro

Oggi alle 21, nella Sala di Palazzo Binelli in via Verdi 7 a Carrara, Carlo del Nero presenta il suo romanzo Polifonia di un borgo. “Non muove foglia” (Pacini Editore). Con l’autore apuano dialogherà Silvana Cannoni, coordinatrice del Circolo Letture ad Alta Voce di Massa, mentre le letture saranno a cura di Gabriella Ghilarducci, Maria Martino e Massimo Norti di LaAV.

Un’indagine comincia sempre da una traccia concreta – un corpo riverso, un’arma, una testimonianza – ma per il commissario Marco il vero enigma è l’animo umano e suoi interrogativi diventano di carattere esistenziale: la colpa, il peccato, l’amore, il dolore, la religione, il libero arbitrio, il reale e l’apparente.

Nel cuore di un borgo dimenticato dalle mappe, sospeso tra realtà e memoria, dove tutto sembra fermo, ma sotto la superficie si agitano sospetti e segreti, rancori e rimpianti, si consuma una tragedia che scuote la quiete di una comunità chiusa, silenziosa, avvolta nei propri riti. Con una scrittura elegante e introspettiva, intensa e a tratti lirica, Del Nero alterna tenerezza e disincanto, ironia e malinconia, dando voce al non detto, ai piccoli drammi e alle iprocrisie di chi abita luoghi opachi, ma pieni di umanità: “si sa come sono fatti i paesi. Hanno una voce propria, quasi un sussurro, un soffio che non è fatto dalle parole dei suoi abitanti: nel rimescolarle ne fa un discorso tutto suo. Il paese ha un’anima indipendente dalle cento o mille anime che lo popolano”.

Il delitto è solo un espediente per scavare nella psicologia collettiva attraverso un commissario esistenzialista, rabdomante dell’anima, che si muove in un luogo dove “tutti sanno, ma nessuno sa davvero qualcosa”. L’evento è organizzato da LaAV letture ad alta voce Massa.