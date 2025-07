Centro animato da ’Estate da vivere’ e ’Notte dei saldi’

Continua la rassegna ’Un’estate da vivere’ organizzata dal Ccn ’Massa da Vivere’, con il patrocinio e il sostegno del Comune oltre che della Confcommercio Lucca e Massa Carrara e Camera Commercio Toscana Nord-Ovest, nel centro storico. Per tutta l’estate ogni settimana ci saranno iniziative gratuite per invitare i residenti e i turisti a visitare la città. "Molte attività saranno aperte nelle calde sere d’estate – ricorda Elisabetta Zanetti, presidente del Ccn –. Noi abbiamo la fortuna di lavorare in un centro storico meraviglioso, con suggestive piazze e strade che meritano di essere scoperte e vissute. E grazie al lavoro di squadra della nostra associazione abbiamo realizzato un ricco calendario di eventi come ’La valigia delle storie’, una lettura animata per bambini che si sposterà ogni volta in un luogo diverso del centro nelle serate del 4, 11, 18 luglio e del 1 e 8 agosto. Questo venerdì sarà in via Dante a partire dalle 21.30".

Stasera inizieranno anche i trekking urbani gratuiti che continueranno fino al 29 agosto ogni venerdì, tranne a Ferragosto, con Antonella Aurora Manfredi di ControVentotrekking e Storia. Un’occasione per camminare insieme, rivedere, scoprire panorami, il verde cittadino, angoli nascosti della città. Punto di ritrovo alle 21.15 in piazza del Teatro.

Domani, poi, ci sarà ’La notte dei saldi’ e i negozi resteranno aperti fino a tarda sera. Tra iI prossimi appuntamenti l’11 luglio ’La notte dei bambini’, il 25 luglio la ’La cena col cappello’. Il Ccn ringrazia PiùMe, Centro Apuano Revisioni Srl, Hotel la Bussola, IM.EL srl, Ottikontatt-Ottica Piazza Aranci, Eli Gioielli Gioielleria, Brotini S.p.a. e il Vetraio per avere creduto nel progetto.