Carrara flagellata. Si scoperchia un tetto. Moneta ora preoccupa

Un territorio che ha resistito al maltempo nonostante le forti piogge e le raffiche di vento che a Colonnata hanno raggiunto i 105 chilometri all’ora. La protezione civile assieme ai volontari, ai vigili del fuoco, alla polizia municipale, alle forze dell’ordine e ai tecnici di Retiambiente Carrara, Nausicaa ed E-Distribuzione hanno lavorato su guasti e segnalazioni. Cadute di alberi e rami registrate a San Ceccardo, in via Genova e in via Bassagrande, subito rimossi da vigili del fuoco e protezione civile. A Moneta ulteriore smottamento della frana che coinvolge il castello. A Bergiola di notte è mancata per alcune ore la corrente a causa di un albero finito sulle linee elettriche. Situazione più critica a Bonascola dove il tetto di una palazzina è stato scoperchiato. Tutta l’area è stata messa in sicurezza, con l’arrivo immediato delle squadre di Nausicaa.

Sull’illuminazione pubblica, si sono verificati guasti diffusi nella pineta di via Garibaldi e sono stati necessari 50 interventi per ripristinare la luce. Situazioni problematiche anche nei cimiteri di Turigliano e Marcognano e all’obitorio, dove pioggia e vento hanno causato la caduta di rami. A Turigliano si sono distaccate le guaine impermeabilizzate di alcune campate di loculi. Il maltempo ha inoltre interessato il verde urbano: alberi divelti e tronchi spezzati in via Genova, viale Colombo e via Cavallotti, oltre a numerosi rami pericolanti e caduti dai monti al mare. In campo anche i volontari dell’Alfa Victor che ha attivato le squadre con 14 operatori dalle 17, in vista dell’allerta arancione. In moto tre jeep e un equipaggio in sala radio per un costante coordinamento. Gli equipaggi sono intervenuti per la rimozione di rami caduti anche a Ponte di Ferro, Canalie, Torano e viale Potrignano, segnalando anche la messa in sicurezza di un semaforo divelto dal vento e rimasto attaccato ad un cavo elettrico. Al termine degli interventi, in tarda notte, le squadre sono rientrate nella sede di viale XX Settembre.