Carrara, incendio al terzo piano

Carrara (Massa Carrara), 25 giugno 2025 – Paura a Carrara per un incendio in una palazzina in via del Bravo, per fortuna senza il coinvolgimento di persone. L’incendio è scaturito all'interno di una abitazione posta al terzo piano di una palazzina ed è stato estinto dal personale dei vigili del fuoco intervenuto anche con l'ausilio di una autoscala per poi provvedere allo smassamento dei materiali e alla messa in sicurezza dei luoghi.

L'intervento dei vigili del fuoco

A causa dei danni provocati dall'incendio e dal fumo, l'abitazione è stata resa momentaneamente inagibile fino al ripristino delle condizioni di sicurezza ed igienico-sanitarie. Le cause dell'evento sono da accertare.