Rimossi gli ombrelli multicolori: "Abbiamo sostituito gli addobbi"

Via gli ombrelli multicolori e spazio a farfalle e fiori, in metallo però. Sta facendo discutere a Sesto la sostituzione, effettuata negli ultimi due giorni, dell’addobbo installato nelle strade del centro, con decine di ombrelli, con una più classica luminaria ma il ‘cambio in corsa’ non deriva da motivi estetici: "Ci dispiace molto – dice infatti la presidente del Centro Commerciale Naturale Sesto Sotto Casa Sabrina Piermarini – perché l’allestimento era stato apprezzato e avevamo ricevuto molti giudizi positivi. Purtroppo non avevamo tenuto conto del vento che, pur nella stagione estiva, specie in alcuni giorni è stato forte e ha danneggiato gli ombrelli che erano anche illuminati. In ogni caso, visto che per le iniziative del giovedì sera volevamo che ci fossero luci abbiamo pensato a un piano B con un addobbo diverso". Niente ombrelli colorati, dunque, ma lo shopping dopocena è confermato già da stasera col primo dei 4 ’Giovedì sotto le stelle’: oggi dalle 17 è in programma il mercatino dei non professionisti in via Dante Alighieri, dalle 18,30 degustazioni in via Verdi e dalle 21,30 musica dal vivo in piazza Vittorio Veneto e piazza Ginori coi negozi che saranno aperti fino a tardi. Il 10 luglio la serata sarà interamente dedicata ai più piccoli: dalle 18,30 spettacoli e laboratori aperti a tutti riempiranno le strade e le piazze del centro. Giovedì 17 luglio saranno invece le scuole di ballo le protagoniste assolute, mentre il 24 luglio i si chiuderà con lo ’Sbaracco’ dei negozi del centro.

Sandra Nistri