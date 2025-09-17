Scongiurare nuovi casi Biagi

Maurizio Sacconi
Scongiurare nuovi casi Biagi
MassaCarrara
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Meteo estate settembrinaGiornalista GazaVilla ArmaniSilvia ZizzoEx operaio GknElezioni Toscana
Acquista il giornale
CronacaCala la domanda di lavoro. Contrazione nelle imprese
17 set 2025
MICHELE SCUTO
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Massa Carrara
  3. Cronaca
  4. Cala la domanda di lavoro. Contrazione nelle imprese

Cala la domanda di lavoro. Contrazione nelle imprese

La previsione per settembre è del 5% in meno. E il 53% delle aziende non trova i profili adeguati .

Il settore del turismo è in trend positivo (+17%)

Il settore del turismo è in trend positivo (+17%)

Per approfondire:

Nel mese di settembre la domanda di lavoro da parte delle imprese apuane registra una contrazione del 5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, con 1.160 assunzioni programmate, 60 unità in meno su base annua (–5%). I dati sono stati elaborati dalla Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest in collaborazione con l’Istituto studi e ricerche (Isr). Dopo il miglioramento osservato nel 2024 rispetto al 2023, torna ad accentuarsi il ’mismatch’ tra domanda e offerta di lavoro. Il 53% delle imprese segnala difficoltà nel reperimento dei profili professionali ricercati, una quota superiore sia alla media nazionale (46%) sia a quella regionale (48%). La causa prevalente di queste difficoltà rimane la carenza di candidati disponibili, indicata nel 37% dei casi, in lieve aumento (+4%) rispetto all’anno precedente. A questa si affianca, per un ulteriore 12% delle assunzioni in programma, l’indicazione di una preparazione inadeguata da parte dei candidati.

Delle assunzioni programmate per settembre 2025, il 59% (680 unità) riguarda il settore dei servizi, mentre il restante 40% (460 unità) interessa l’industria. Marginale il contributo dell’agricoltura rilevata da luglio. Nel dettaglio, il comparto industriale registra una flessione del 12% rispetto a settembre 2024, con una minor richiesta complessiva di 60 posizioni. A determinare questa contrazione è principalmente il calo della domanda del settore manifatturiero, dove le assunzioni previste scendono da 380 a 310 unità (-70), per un decremento del 18%. Tale dinamica negativa è parzialmente compensata dalla crescita nelle costruzioni che, nonostante il graduale esaurirsi dei benefici fiscali, mostrano un incremento del 15% rispetto all’anno precedente, con 150 ingressi programmati nel mese (+20 unità). Anche il settore dei Servizi registra una lieve contrazione, pari al 4%, con 30 assunzioni in meno rispetto al 2024. In controtendenza i settori dell’alloggio e della ristorazione mostrano un significativo recupero segnando un +17% e raggiungendo le 210 unità (30 in più dell’anno precedente). Da rilevare la prosecuzione del trend positivo del settore tutistico, (+17%) che già nel 2024 aveva incrementato la previsione di assunzioni del 29% sul 2023. Decisamente più marcata, invece, la riduzione delle assunzioni previste nei servizi alle persone, in calo del 23% per 50 unità in meno e un totale di 170 ingressi. Anche il commercio registra una diminuzione del 7%, fermandosi a 130 assunzioni previste (-10 rispetto a settembre 2024).

Il 24% delle assunzioni previste per settembre sarà effettuato con contratti a tempo indeterminato o in apprendistato, un dato sostanzialmente invariato rispetto al 2024. Le forme contrattuali a termine continuano tuttavia a prevalere nettamente: tre assunzioni su quattro sono infatti previste con contratti precari. Nel dettaglio, al 62% delle entrate sarà offerto un contratto a tempo determinato, al 6% in somministrazione e al restante 8% con altre tipologie contrattuali. Tale situazione si accentua soprattutto nei comparti più stagionali come il turismo, dove i contratti a tempo determinato arrivano a coprire il 74% delle assunzioni di settembre. Nel manifatturiero il 95% delle assunzioni avverrà con contratti alle dipendenze, con una netta prevalenza dei contratti a termine (69%) rispetto a quelli a tempo indeterminato (24%). Nel comparto delle costruzioni i contratti a tempo determinato arrivano al 72%, mentre solo il 9% delle posizioni sarà coperto con contratti a tempo indeterminato, la percentuale più bassa tra tutti i settori osservati. Per il commercio il divario tra contratti a termine (41%) e contratti a tempo indeterminato (28%) è meno marcato. Nei servizi alle imprese il 61% delle assunzioni sarà effettuato con contratti a tempo determinato, mentre il 23% con contratti a tempo indeterminato e l’8% di somministrazione.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

LavoroAssunzioni