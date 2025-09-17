Marmisti, contabili e parrucchieri

Offerte di lavoro dagli sportelli del Centro per l’impiego di Massa Carrara. Per candidature, https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro.

TECNICO COMMERCIALE. Azienda specializzata nel commercio all’ingrosso di profumi e cosmetici ricerca un tecnico commerciale per la vendita interaziendale di prodotti estetici. Sede di lavoro Carrara. Contratto a tempo determinato. Offerta MS-265131.

MARMISTA. Azienda operante nel settore lapideo ricerca un resinatore stuccatore di marmi da inserire con contratto di apprendistato. Età 18/29 anni. Previste trasferte nazionali ed internazionali, Verona e Americhe. Sede di lavoro Carrara. Offerta MS-265006.

PARRUCCHIERE. Si ricerca un parrucchiere con esperienza nel taglio, piega e colore. Disponibilità a lavorare full time con possibilità di contratto a tempo indeterminato. Luogo di lavoro Aulla. Offerta MS-264970.

CONTABILE. Impresa di servizi pubblicitari ricerca contabile: tenuta della contabilità aziendale ordinaria in raccordo con il commercialista (prima nota, fatturazione, incassi e pagamenti, documentazione contabile, fiscale e tributaria); rapporto con le banche. Necessaria esperienza. Orario di lavoro part time o tempo pieno da concordare. Tempo indeterminato. Sede Montignoso. Offerta MS-264750.

MAGAZZINIERE. Azienda che si occupa di commercializzare una vasta gamma di forniture edili e idrauliche cerca una persona da inserire in magazzino. Richiesta conoscenza dei materiali per impianti idraulici e attrezzature per l’edilizia. Preferibile saper utilizzare muletto e forza fisica per sollevare materiali pesanti. Full time con possibilità di stabilizzazione. Sede Aulla. Offerta MS-264666.

MANOVALE. Impresa edile ricerca un manovale con esperienza in edilizia, anche breve. L’azienda esegue in particolare lavori di ristrutturazione, prevalentemente nelle zone di Massa, Carrara, Sarzana e limitrofe. Offerta MS-264660.