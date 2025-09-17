Marmettola, responsabilità in dubbio. Difficile scoprire le cave ’colpevoli’

Poche certezze e ancora tante, troppe domande a cui dare risposta. Se da un lato, infatti, è sicuro che l’attività estrattiva incide sulle sorgenti carsiche delle Alpi Apuane e sui corsi d’acqua, dall’altro è difficile, e molto, risalire a una responsabilità precisa in capo a una determinata cava o bacino estrattivo, proprio per la configurazione stessa, carsica, delle nostre montagne. Così come è altrettanto complicato capire quando e come la polvere di marmo viene trasportata in occasione dei rovesci. Le poche certezze sulla correlazione riguardano ad esempio il Cartaro e le piogge intense, a Massa. Poi poco altro. Una risposta potrebbe arrivare dalle analisi isotopiche che possono, ed è una possibilità sulla carta al momento, associare il materiale in sospensione al bacino di estrazione. Ma per avere un quadro chiaro serviranno altri studi e altri anni di verifiche.

Sono i risultati della ricerca condotta da Arpat e Università di Firenze presentati al congresso internazionale ’Le Geoscienze e le sfide del XXI secolo’, grazie all’accordo sottoscritto fra la stessa Agenzia regionale e il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Firenze nel 2023, di cui abbiamo dato notizia quando fu sottoscritto entrando nei dettagli del protocollo. Negli ultimi due anni un team di ricercatori ha svolto indagini sul campo e in laboratorio per definire le modalità con cui le polveri di marmo prodotte dalle attività estrattive del distretto apuano si trasmettono nel sottosuolo sino ad impattare gli acquiferi e le sorgenti carsiche. Per la ricerca sono stati analizzati ed elaborati in modo approfondito i dati raccolti da Arpat attraverso la rete di monitoraggio sulle sorgenti carsiche apuane a partire dal 2019 e, nello specifico, il livello dell’acqua, la torbidità, la temperatura e la conducibilità elettrica specifica. Sono stati inoltre analizzati i dati relativi ai volumi estratti dalle cave per individuare possibili relazioni tra attività estrattiva ed intorbidimento degli acquiferi.

Dai primi risultati raccolti è emerso che gli elevati e duraturi intorbidimenti che caratterizzano le sorgenti monitorate non sembrerebbero facilmente correlabili né con gli eventi meteo, né con l’idrodinamica delle sorgenti né con i volumi di marmo estratti. Una cava, ad esempio, può estrarre una grande quantità di marmo senza impattare in modo importante, mentre una cava più piccola può inquinare maggiormente; allo stesso tempo, maggiori o minori impatti possono dipendere anche dalla tipologia di marmo estratto. Emerge, quindi, una forte indeterminatezza dovuta in primo luogo all’attività estrattiva stessa. Così come non è detto che piogge intense provochino maggiori inquinamenti: quelle che arrivano dopo prolungati periodi di siccità, per esempio, possono causare un incremento immediato della torbidità ma anche una rapida pulizia dell’acquifero.

A Equi Terme, ad esempio, eventi di torbidità importanti si verificano durante o subito dopo i forti temporali, ma la torbidità può facilmente superare la soglia anche durante le fasi di bassa portata. Il prossimo passo è per l’appunto quello dell’analisi degli isotopi stabili della calcite (carbonio e ossigeno) e i campioni di marmettola per caratterizzarne, eventualmente, la provenienza, cioè per capire quale varietà di marmo è presente nei campioni stessi. Per questo sarà prorogato l’accordo fra l’Agenzia e il Dipartimento di Scienze della Terra, proprio per approfondire questo filone di indagine, con l’obiettivo di riuscire a stabilire, se non la cava, almeno il bacino di provenienza della marmettola.