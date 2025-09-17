La soluzione pronta per i più piccini

Se i residenti di Castelpoggio e Noceto minacciano di stracciare la tessera elettorale, dall’altra parte Nausicaa e l’assessore alle Partecipate Carlo Orlandi si dicono soddisfatti per la soluzione ed essere riusciti a portare tutti bambini a scuola. "Per far fronte ai disagi, martedì, primo giorno di servizio di trasporto scolastico è stato applicato un nuovo servizio - spiegano da Nausicaa -, garantendo ai cittadini di Castelpoggio e Noceto il ripristino delle condizioni precedenti alla frana, per tutti i bambini. Al momento, il servizio prevede due corse per gli ingressi e una corsa per il rientro, con una sorta di staffetta che aiuta a limitare i disagi. Uno scuolabus è stato portato oltre la frana, passando da Fosdinovo - ha spiegato Orlandi -, e resterà lì oltre la frana. Raggiungerà il punto dove non è possibile andare oltre e lì i bambini verranno accompagnati in un secondo pulmino, oltre la frana. Da lì, proseguiranno sul secondo mezzo, fino a destinazione. Sono in contatto quotidiano con la chat dei genitori dei bimbi, per seguire la cosa direttamente". Grazie agli accompagnatori, ai genitori e agli autisti, i bambini percorreranno in sicurezza un tratto di strada a piedi, già adoperata dagli abitanti del posto. "E’ stata organizzata - ha aggiunto il presidente di Nausicaa, Antonio Valenti - la cosa rapidamente e ci sarà comunque modo di perfezionarla ulteriormente. Mi unisco al ringraziamento dell’assessore per tutti i lavoratori che si sono messi a disposizione per contenere i disagi agli abitanti, a cui offriamo la nostra piena collaborazione, esprimendo loro tutta la nostra vicinanza".