La scuola Malaspina premiata a Venezia per il corto ’Ciò che resta’

Mentre le scuole hanno riaperto le porte per il nuovo anno scolastico, c’è una notizia che riempie d’orgoglio la nostra comunità e l’Istituto comprensivo ’Malaspina’. Il Laboratorio Teatrale della scuola media ’Moroello Malaspina’ di Massa, infatti, ha ricevuto un’importante menzione di merito al concorso nazionale ’Da uno sguardo: film di studentesse e studenti sulla violenza contro le donne’ per il cortometraggio ’Ciò che resta’. L’ambito riconoscimento è stato assegnato a Venezia, durante l’82ª Mostra del Cinema, dove il film si è distinto tra gli oltre 240 lavori presentati da scuole di ogni ordine e grado. A ritirare il premio (nella foto) c’erano la dirigente scolastica Carmen Menchini e le alunne Aurora e Sara, in rappresentanza di tutti i ragazzi del Laboratorio Teatrale che lo hanno ideato e realizzato durante l’anno scolastico 2024-2025. La premiazione è stata un momento di grande rilevanza, con la partecipazione dei ministri Giuseppe Valditara (istruzione), in diretta streaming), ed Eugenia Roccella (Pari Opportunità). Un ospite speciale, Gino Cecchettin, ha voluto ricordare l’importanza di educare i giovani al rispetto e di dare un segnale forte contro la violenza di genere, un tema centrale del cortometraggio.

’Ciò che resta’, diretto da Ines Cattabriga (di Officine Tok) e presentato per la prima volta lo scorso giugno al Teatro Guglielmi di Massa, non è solo un prodotto artistico, ma il risultato di un profondo percorso formativo. Guidati dalle docenti Paola Biagioni, Alessandra Fruzzetti e Lorena Ginocchi, e con la collaborazione artistica del professor Andrea Ferrari, gli studenti hanno affrontato con maturità e sensibilità un argomento complesso come la violenza sulle donne, trasformando la loro comprensione in una potente narrazione visiva ed emotiva. Questo successo dimostra l’efficacia di un’educazione che va oltre le aule tradizionali, stimolando la creatività, la collaborazione e il senso critico. Il Laboratorio Teatrale della scuola ’Malaspina’ si conferma un’esperienza didattica di grande valore, capace di preparare le nuove generazioni non solo con competenze tecniche, ma anche con solidi valori umani e sociali. La giuria ha premiato l’impegno e la sensibilità delle ragazze e dei ragazzi del laboratorio, confermando che il lavoro della scuola sta dando frutti tangibili.