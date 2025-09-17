La tragedia di Mattmark. Albericci si salvò per caso: "Me ne andai il giorno prima"

A Mattmark non ci si fermava mai, si lavorava giorno e notte per costruire un’imponente diga capace di produrre l’energia necessaria alla Svizzera, che stava vivendo una crescita economica senza precedenti. Nel cantiere lavoravano più di mille persone, in maggioranza straniere e provenienti soprattutto dall’Italia. Ma il 30 agosto 1965, in pochi secondi, accadde l’irreparabile: una valanga di più di due milioni di metri cubi di ghiaccio seppellì 88 lavoratori. In trenta secondi la spianata con le baracche, le officine, i bulldozer, gli operai e le operaie, tutto rimase sepolto sotto decine di metri di ghiaccio. Dei morti, 56 erano italiani.

Dopo 60 anni, alle celebrazioni per rendere onore ai lavoratori deceduti nella tragedia e ai famigliari c’erano molte persone, rappresentanti del Governo Italiano, autorità svizzere, del Canton Vallese, sindaci. C’era anche un po’ di Lunigiana, con Alberto Albericci, bagnonese, con la sua famiglia, che non ha voluto perdere una giornata così importante: anche lui aveva lavorato a Mattmark da ragazzo. "In quel cantiere - racconta - hanno lavorato quattro cittadini di Bagnone, me compreso, ma io non ho mai voluto parlare di questa tragedia, se non negli ultimi anni. Avevo terminato la scuola professionale di Bagnone nel 1963, cercavo lavoro e avevo accettato di andare in Svizzera, come operaio. Avevo 19 anni, non sapevo parlare tedesco, era la prima volta che mi allontano da casa e non sapevo come comportarmi, per fortuna c’erano gli amici di Bagnone. Cominciai a lavorare assieme a un friulano di Feltre e feci amicizia con du fratelli di Palermo. Si lavorava molto, a Mattmark c’erano operai di varie nazionalità come turchi, jugoslavi, tedeschi, ma gli italiani erano i più numerosi. Poi arrivò la cartolina con la chiamata per fare il militare, decisi di prendere la busta paga alla fine del mese".

Ecco quello che lo ha salvato dall’immane tragedia. "Lavorai fino alle sei di sera del 28 agosto - continua -, presi la paga e domenica mattina partii per tornare a casa, dove arrivai la sera del 30 agosto, a tragedia già avvenuta. A casa mia non c’erano televisione e radio, difficilmente si sapevano le notizie, per fortuna anche gli altri erano vivi, ma avrei potuto esserci anch’io tra quei poveri morti. Dopo il militare sono tornato a lavorare lassù, fino alla fine dei lavori, ma una settimana prima dell’inaugurazione della diga assistetti al ritrovamento del corpo dell’ultima vittima, così lascai definitivamente il cantiere e tornai a casa. Sono tornato a Mattmark con la mia famiglia, per la celebrazione che si è svolta a fine agosto, dopo 60 anni. In moltissimi eravamo lassù a raccontare le nostre storie, è stata una bellissima ed emozionante giornata".

Monica Leoncini