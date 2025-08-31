Aulla, il Festival della Rosa. Trionfa Federico Giorgieri

È Federico Giorgieri di Massa il vincitore della quinta edizione del Festival della Rosa, organizzato dalla Pro Loco Città di Aulla. Con il suo brano “Sotto la mia pelle” l’artista ha saputo conquistare pubblico e giuria in una serata che ha visto esibirsi 13 giovani cantautori, provenienti da tutta la Lunigiana e dalla Toscana. Alcuni concorrenti avevano già partecipato alle scorse edizioni, altri erano alla loro prima esperienza: hanno portato sul palco stili e messaggi differenti, a conferma della varietà e della ricchezza della scena musicale giovanile.

Per Giorgieri questa vittoria ha un valore speciale. "La prima volta che ho partecipato al Festival della Rosa l’ho vissuta come un’occasione di divertimento e di crescita, senza pensare troppo al risultato – racconta –. Quest’anno invece avevo le idee chiare su cosa volevo presentare e su come arrivare al cuore della giuria e del pubblico". Il brano “Sotto la mia pelle” è nato di getto, unendo le sensazioni dell’estate al sentimento dell’amore: "Ho scelto questo titolo perché sia il caldo estivo sia l’amore rimangono addosso, come incisi sotto la pelle". Guardando al futuro, il giovane cantautore non nasconde le sue ambizioni: "Sto continuando a scrivere nuove canzoni con la speranza di farle conoscere a un pubblico sempre più ampio. Questa vittoria è per me un trampolino di lancio, spero possa portarmi nuove collaborazioni e attirare l’attenzione di produttori ed etichette. Dopo un periodo non semplice, sento che sia finalmente arrivato il momento di prendermi la mia rivincita".

Gli altri premiati: Aurora e Matteo di Albiano Magra, con la canzone “Grigio”, Premio Simpatia (votazione pubblico e online) e Premio Radio; Nicole Mazzanti, di Aulla, con la canzone “Whisper in the storm”, Premio Sensazioni ed Emozioni; Rachele Ferrari e Luca Remedi di Licciana Nardi con la canzone ”Io non sono qui“, Premio Armonia. Il Festival della Rosa si conferma ancora una volta un appuntamento capace di valorizzare i talenti emergenti, dando voce e spazio ai giovani cantautori che vogliono farsi strada con la loro musica. La Pro Loco Città di Aulla non smette di sostenere quest’arte e dà appuntamento al concerto del 19 settembre nella Sala delle Muse organizzato in collaborazione con l’Unione Italiana Cechi.

Anastasia Biancardi