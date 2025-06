Il Lunezia scalda i motori. Festa in piazza il 25 luglio

Il Premio Lunezia celebra 30 anni di storia e annuncia la prima data dell’edizione 2025, venerdì 25 luglio ad Aulla, in piazza Gramsci, alle 21.30. L’ingresso è gratuito, con possibilità di prenotare un settore della platea (scrivendo a [email protected] per massimo 6 persone). "Il Premio Lunezia – dice il patron Stefano De Martino – ha attraversato un’epoca musicale, tre decenni in cui l’arte-canzone ha subito profonde trasformazioni, basti pensare al consolidamento del rap e ai cambiamenti nell’approccio vocale" – conclude De Martino, spezzino di nascita e aullese d’adozione. Il cast della serata luglio sarà annunciato tra il 5 e il 15 luglio nella Sala Giunta del Comune di Aulla. A curare la comunicazione del Trentennale sarà “Parole e Dintorni”, il più importante ufficio stampa musicale in Italia, diretto da Riccardo Vitanza. "Un ritorno molto gradito – spiega Loredana D’Anghera, direttrice della sezione Nuove Proposte – Vitanza fu infatti il primo ufficio stampa del neonato Premio Lunezia".

Durante la serata, al fianco del patron De Martino e del conduttore Riccardo Benini, ci sarà anche lo “Special Boy” Simone Bianchi, artista simbolo dello “Special Festival”, un progetto artistico nato in collaborazione con Anfass e promosso dal Premio Lunezia. Tra le novità sociali e animaliste del trentennale, debutta il “Dog Carpet”, iniziativa ideata da Rachele Nicole Ferrari con il supporto dell’influencer torinese Debora Moretto. Il progetto, nato in collaborazione con l’Unione di Comuni Montana Lunigiana e con il canile comprensoriale di Groppoli a Mulazzo e sostenuto da Anta Massa Carrara ODV, punta a sensibilizzare il pubblico sull’adozione consapevole e contro l’abbandono. Confermata anche per questa edizione la direzione musicale di Beppe Stanco, storico collaboratore del Premio.

"Siamo orgogliosi – dice il sindaco di Aulla, Roberto Valettini – che il Premio Lunezia apra proprio qui, nella sua città natale, l’edizione del trentennale. Questo evento rappresenta una straordinaria occasione di promozione per Aulla e l’intera Lunigiana". "Per me – aggiunge Andrea Caponi, consigliere delegato al commercio – questo anniversario ha un significato speciale: mia madre, Rita Galeazzi, allora assessora alla cultura, fu tra i primi a credere in questo progetto".