Amore dal fascino barocco nel videoclip di Ilary Zeta

La città di Pontremoli protagonista del nuovo videoclip della cantante apuana Ilaria Sacchetti, in arte Ilary Z, famosa nel panorama musicale della musica latina. Un filmato che sta già spopolando sul web. Il brano si intitola “Giuro che non finirà” ed è un inno all’amore che resiste al tempo, alle difficoltà e alle paure. La canzone è orà disponibile su tutte le piattaforme digitali e il video, girato in primavera, è visibile su You Tube. Un videoclip che sotto la superficie classica, cela una natura decisamente contemporanea. Gli sfondi sono quelli barocchi del Palazzo Dosi Magnavacca, del Teatro della Rosa, spazi affrescati da artisti che portarono in Lunigiana, nel Settecento, la tecnica della quadratura. Un’occasione imperdibile per ammirare i siti della “ Piccola Versailles”, così era stata ribattezzata Pontremoli nei numerosi servizi televisivi nazionali che hanno sostenuto le due giornate Fai del 2019. E la definizione fa nuovamente capolino in questi capitoli successivi.

"Insomma è un’occasione per ammirare e conoscere lo splendore di architetture e paesaggi, e per comprendere come l’attività dei proprietari, attenti tutori di questi beni, mantenga integre e vive le testimonianze della storia attraverso una costante e sapiente manutenzione", ha ricordato l’artista Ilary Z alla conferenza stampa di presentazione in municipio alla presenza del sindaco Jacopo Ferri. L’artista ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del videoclip del nuovo brano musicale, “Giuro che non finirò”. "Un sentito grazie al sindaco Jacopo Ferri per aver creduto con entusiasmo nel nostro progetto artistico, concedendoci il patrocinio del Comune e sostenendoci con sincera partecipazione – ha proseguito Ilary Z – e alla famiglia Magnavacca, che ci ha aperto le porte del prestigioso palazzo uno dei più rappresentativi esempi di architettura tardo-barocca a Pontremoli, costruito tra il 1742 e il 1749, che ha fatto da cornice ad alcune delle scene più suggestive del videoclip".

Il sindaco Ferri ha augurato all’artista apuana un grande successo del brano musicale e del video: "Una bella idea – sottolinea – per dare visibilità al nostro antico borgo e alle nostre bellezze artistiche che fanno pendant con la bravura di Ilary Z". Altri ringraziamenti alla Scuola Lunidanza di Gianfranco Porta e Luciana Pratici che hanno portato in scena talento e professionalità. Guidate dalla loro insegnante, Chiara Porta, nel videoclip le ballerine: i loro nomi Aurora Zanardi, Emma Pasqualini, Natalia Colle, Cecilia Musetti, Eva Tonelli, Giorgia Lorenzani, Ylenia Biagi, Giada Bigi, Valentina Gussoni, Ilaria Preti, Silvia Di Mauro, Michela Mariani, Alessandra Manganelli, Ilaria Zangani. Si sono occupati di trucco e parrucco Maikol, Paola e Sara di Ladies and Gentleman. Infine il team: Angelo lannattone, regista e autore di tutte le riprese; i video operatori Arianna Macherelli e Antonio Rafanelli, l’assistente Joele Nicodemi, ela prezioso assistente, e Laura Grossi, fotografa sensibile e talentuosa.

Natalino Benacci