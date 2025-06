"Aprite nel centro di Aulla". Agevolazioni del Comune per avviare nuove attività

Il primo passo è stato riaprire il centro storico alle auto, il secondo offrire incentivi e opportunità alle nuove attività che lo sceglieranno per insediarsi. A pochi giorni dalla riapertura sperimentale di Via XX Settembre al traffico veicolare, l’amministrazione comunale di Aulla lancia un invito a investire nel centro storico della città. L’obiettivo è valorizzare ulteriormente l’area pedonale attraverso l’insediamento di nuove attività imprenditoriali, artigianali, commerciali e di lavoro autonomo, puntando su incentivi concreti e un dialogo continuo con il tessuto economico locale. Se l’apertura ha diviso in due il centro, con persone contente della sperimentazione e altre invece un po’ scettiche, si spera che gli aiuti proposti possano incentivare l’apertura di nuove attività, visto che sono tanti i fondi sfitti.

Tra le principali agevolazioni previste, c’è l’esenzione totale per i primi tre anni dal pagamento di tributi locali per le nuove attività che decidano di aprire nel centro storico pedonale. Con alcune eccezioni. La misura decisa dall’amministrazione infatti non si applica a sale giochi, agenzie di scommesse e locali con giochi d’azzardo o dispositivi simili, per garantire uno sviluppo commerciale sostenibile e in linea con l’identità culturale della città. L’agevolazione è vincolata all’utilizzo di locali con titolo idoneo, come proprietà o contratto di locazione regolarmente registrato.

"Questa riapertura è una scelta storica, una risposta concreta alle richieste di commercianti e residenti – ha dichiarato il sindaco Roberto Valettini –. Ora più che mai, Aulla è pronta ad accogliere nuovi imprenditori. Investire nel centro storico significa contribuire al rilancio di un’area ricca di potenziale, sostenuta da misure reali e da un’Amministrazione attenta e presente". Anche il consigliere delegato al commercio Andrea Caponi ha sottolineato l’importanza del coinvolgimento degli operatori locali nel processo decisionale. "I primi segnali ci dicono che siamo sulla strada giusta – ha aggiunto –. Continueremo a monitorare la situazione per valorizzare al meglio questa fase di rilancio. Con incentivi economici concreti, un clima di dialogo aperto e una strategia di rilancio ben avviata, il Comune di Aulla invita imprenditori, artigiani e professionisti a cogliere l’opportunità di investire nel cuore storico della città. Un’occasione unica per diventare protagonisti attivi di una rinascita urbana, economica e sociale". Maggiori informazioni sulle agevolazioni e per avviare un’attività, è possibile averle rivolgendosi agli uffici comunali.