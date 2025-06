Mura storiche, via al recupero. La Regione finanzia gli interventi. Riflettori sul borgo di Caprigliola

Arrivano altre risorse da Firenze destinate al Comune di Aulla. Dopo aver ottenuto un finanziamento di 1,5 milioni di euro per completare la ricostruzione post alluvione del 2011, ora la giunta regionale guidata dal presidente Eugenio Giani ha stanziato circa 160mila euro che serviranno invece a un intervento sul fronte storico, culturale e turistico: la realizzazione del progetto di valorizzazione turistico e culturale del Borgo e delle Mura medicee di Caprigliola.

Le somme rientrano all’interno degli stanziamenti della Regione per il progetto ‘Toscana Diffusa’ che punta appunto ad aiutare tutti i Comuni a recuperare, promuovere e valorizzare le peculiarità che ciascuno offre all’interno del panorama regionale. "Proseguiamo il nostro impegno per sviluppare la Toscana diffusa, perché il nostro obiettivo è valorizzare ogni area e sostenere ogni comunità – sottolinea il presidente Eugenio Giani – In questa direzione va l’Accordo di programma tra la Regione Toscana e il Comune di Aulla per la realizzazione del progetto di valorizzazione turistico e culturale del Borgo e delle Mura medicee di Caprigliola". Lo schema di accordo, che sarà siglato da Regione e Comune di Aulla, prevede quindi contributi straordinari per il recupero, il restauro e le messa in sicurezza di edifici storici di proprietà comunale.

"Con questo spirito e questa visione continuiamo a lavorare per una regione senza periferie, dove investimenti concreti e mirati assicurano a ogni cittadino le stesse possibilità di crescita e benessere".

Nelle scorse settimane il Comune non è stato fermo e ha inviato a Firenze tutta la documentazione necessaria a ottenere le risorse, compreso il cronoprogramma indispensabile a stipulare l’accordo. L’intervento, in sintesi, è finalizzato a dotare il Borgo di Caprigliola nel Comune di Aulla di un adeguato sistema turistico-didattico in grado di valorizzare le principale caratteristiche storico-architettoniche presenti, proseguire nell’opera di progressiva riqualificazione del Borgo per le sue varie parti, e realizzare un secondo punto di accesso e di uscita dal Borgo da utilizzare anche in caso di emergenza. Costo totale poco meno di 158mila euro, integralmente finanziato nell’anno in corso con i fondi della Regione, di cui una prima tranche di 40mila alla trasmissione del verbale di consegna dei lavori, che dovranno essere comunque terminati entro la fine di gennaio 2026 per avere il saldo. Ovviamente il Comune di Aulla resta l’ente attuatore e avrà il compito di tenere aggiornati gli uffici della Regione ma anche l’ufficio di presidenza dalla data della posa della prima pietra fino all’inaugurazione ufficiale dell’opera realizzata, oltre a garantire il permanere della stabilità dell’operazione, ovvero la funzionalità dell’opera, la destinazione d’uso, le modalità di utilizzazione almeno fino a 5 anni successivi all’erogazione del saldo.