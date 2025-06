Camper in ’sosta selvaggia’: "Il Comune intervenga"

Con l’arrivo della bella stagione i camper stanno occupando numerosi stalli. Una situazione che molti cittadini non vedono di buon occhio non solo perché i mezzi occupano posti auto, ma anche perché alloggiano in zone che non sono attrezzate per gli scarichi dei bagni chimici. A denunciare la presenza di un accampamento nel parcheggio Largo Alpini Alpi Apuane, quello tra viale XX Settembre e via Bertoloni è una residente, Carla Consonni, ma a segnalare l’occupazione abusiva una quindicina di giorni fa erano stati i consiglieri comunali di opposizione Massimiliano Manuel e Massimiliano Bernardi in una delle loro dirette Facebook.

"Il parcheggio pubblico si è trasformato in una squallida reinterpretazione di un campo - scrive la signora Consonni rivolgendosi alla sindaca Serena Arrighi -, dove le regole non esistono, il rispetto per i residenti e il decoro cedono il passo ad un disgustoso alternarsi di camper in sosta selvaggia, corredati da panni stesi, liquami sparsi sul manto del parcheggio e l’impossibilità di gestire l’area per lo scopo per la quale è stata creata. Mi auguro una sua pronta presa di coscienza e un immediato intervento contro questo scempio".

Sull’argomento, come detto, era già stato fatto un video da parte di Manuel e Bernardi, che oltre al parcheggio tra viale XX Settembre e via Bertolini avevano segnalato la presenza di camper anche a San Martino e a Carrarafiere. "Chiaramente con l’estate di camper ne arriveranno sempre di più - dice Manuel -, e a Carrara manca un’area sosta comunale dove i turisti possano anche scaricare. Sarebbe opportuno realizzare l’area sosta così da liberare i parcheggi e dare un servizio ai camperisti, come avviene in tutte le località turistiche. Questa sarebbe un’opportunità per il territorio. La situazione l’abbiamo segnala con Bernardi nei giorni scorsi perché i camper sono anche nel parcheggio di San Martino e in quello della Imm".

Una situazione che viene messa al corrente dell’amministrazione comunale, al fine di avere risposte immediate.