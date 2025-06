’Bibliocabine’ simbolo di incuria. FdI: "Un clamoroso fallimento"

Le cosiddette ’Bibliocabine’, nate qualche anno fa come progetto di promozione della lettura e della cultura diffusa, si stanno rivelando oggi un clamoroso fallimento. Lo afferma la segreteria di Massa di Fratelli d’Italia. "Nella nostra città – continua FdI – ciò che doveva essere uno spazio di scambio e condivisione di libri si è trasformato in un triste simbolo di incuria e abbandono. La situazione è sotto gli occhi di tutti: la ’bibliocabina’ adiacente al parco nella zona di Ricortola è in condizioni pietose, piena di sporco, libri abbandonati e persino rifiuti. Ancora peggio quella situata davanti a piazza Bad Kissingen, sempre a Marina di Massa, ormai ridotta a discarica a cielo aperto. Queste strutture, che avrebbero dovuto rappresentare un punto di riferimento culturale, sono oggi un pessimo biglietto da visita per i turisti che visitano la nostra zona e un segnale scoraggiante per chi ancora crede nella cultura come valore fondante della comunità".

Fratelli d’Italia chiede che queste ’bibliocabine’ vengano rimosse il prima possibile. "Non possiamo permettere – conclude FdI – che luoghi nati con buone intenzioni diventino focolai di degrado: è meglio liberare il suolo pubblico da simili esempi di abbandono".