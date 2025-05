Accordo post-alluvione: "Giani cittadino onorario"

Sta prendendo forma il nuovo volto di Aulla: l’assegnazione di nuove risorse da parte della Regione Toscana consentirà all’amministrazione comunale di una serie di interventi strategici che segneranno la conclusione della lunga fase di ricostruzione post-alluvione iniziata nel 2011. Dal rifacimento dell’argine del Magra, alle nuove scuole edificate sulle ceneri dei container, dalla messa in sicurezza dei quartieri Gobetti e Matteotti al recupero degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, dalla riqualificazione della ex stazione ferroviaria alla realizzazione della Casa di Comunità che ospiterà anche il punto di primo intervento, dalla ricostruzione del Ponte Caprigliola-Albiano alla nuova pista ciclopedonale.

La giunta, con una recente delibera, ha approvato la bozza dell’Accordo di Programma con la Regione che dettaglia gli ulteriori interventi previsti e regola il trasferimento delle relative risorse al Comune per il salone polifunzionale, il collegamento tra la nuova palestra e l’edificio delle medie, l’adeguamento dell’impianto idrovoro del territorio e la sua definitiva messa in sicurezza. L’atto sarà firmato ufficialmente il 30 maggio dal sindaco Roberto Valettini, e dal presidente della Regione Eugenio Giani. Cuore simbolico e materiale dell’Accordo è il recupero del cinema salone polifunzionale, chiuso da oltre dieci anni e oggi destinatario di un finanziamento di 1,5 milioni di euro. "Un altro luogo cruciale della nostra città, strappato per troppo tempo alla comunità, sta per esserle restituito – commenta Valettini – e con ciò avremo compiuto l’ultimo capitolo della ricostruzione post alluvionale".

Valettini ha sottolineato come il percorso sia iniziato già nel suo primo mandato, con un impegno costante per garantire la completa rimarginazione delle ferite lasciate dall’alluvione. E in segno di riconoscenza per il sostegno ricevuto, l’amministrazione comunale conferirà la cittadinanza onoraria al presidente Eugenio Giani durante la cerimonia di firma dell’Accordo. "Ha sempre dimostrato particolare vicinanza alla città di Aulla e alle sue frazioni, supportandoci concretamente nella realizzazione delle opere necessarie e contribuendo alla sua elevazione culturale" si legge nella delibera approvata dalla giunta.