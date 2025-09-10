Francia, l’ora dell’incertezza

Stefano Ceccanti
Francia, l’ora dell’incertezza
MassaCarrara
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Incidente mortaleAllerta arancioneFungaiolo mortoMaltempoLa tragedia di FolloTestamento di Armani
Acquista il giornale
CronacaA Con–Vivere, navetta da San Martino
10 set 2025
DANIELE ROSI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Massa Carrara
  3. Cronaca
  4. A Con–Vivere, navetta da San Martino

A Con–Vivere, navetta da San Martino

Per far fronte alla mancanza dei posteggi il servizio bus gratuito .

Per far fronte alla mancanza dei posteggi il servizio bus gratuito .

Per far fronte alla mancanza dei posteggi il servizio bus gratuito .

Per approfondire:

Navetta gratuita da piazza Lodovici a piazza 2 Giugno in occasione di Con-vivere. La decisione si è resa necessaria in particolare per i cantieri aperti in città, che hanno purtroppo ridotto anche il numero dei parcheggi disponibili. La soluzione individuata è quella della navetta gratuita che, in tutti i giorni del festival, farà il servizio di spola da Piazza Lodovici a Piazza 2 Giugno, a partire dalle 19.30 fino alla mezzanotte e mezza.

Sempre per agevolare gli spostamenti, sarà inoltre disponibile gratuitamente anche il parcheggio sotterraneo dell’area ex Montecatini, fino all’una di notte. Tra le iniziative durante Con-vivere, spazio anche per la Caccia ai Tesori di Carrara che coinvolgerà ristoranti, bar, trattorie e tutti i locali che hanno aderito all’iniziativa nel centro storico. Nei giorni della manifestazione, ciascuno di loro proporrà un piatto in più nel menu, pensato apposta per il festival e realizzato con i prodotti del territorio. Inoltre, all’interno sarà possibile ritirare il cartoncino con gli indovinelli e il depliant con le istruzioni per partecipare alla Caccia ai Tesori: in palio i gadget del festival. L’elenco dei locali che aderiscono è sul sito del festival, oppure all’interno dell’opuscolo con il programma completo. Per tutte le informazioni turistiche e di ospitalità, è possibile inoltre rivolgersi all’ufficio Informazioni turistiche di Carrara in piazza 2 Giugno, aperto tutti i giorni dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30, telefono 335 8343272.

L’appuntamento è quindi per domani alle 17 in Corso Rosselli con la cerimonia di inaugurazione del festival. Primo incontro sarà quello con la filosofa e curatrice della ventesima edizione di Con-Vivere Luigina Mortari che, intervistata dalla giornalista Cristina Lorenzi, parlerà di ’Singolare e plurale. L’essenza dell’esserci’. A seguire alle 18 a Palazzo Binelli Silvano Petrosino interverrà sul ’Paradosso del dialogo’ introdotto da Massimo Braglia.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata