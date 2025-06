Vinto un milione. La fortuna non si ferma

Da una quindicina di giorni la fortuna, con la F maiuscola, sembra stazionare a Castelnuovo. In ordine di tempo l’ultimo colpo è avvenuto alla ricevitoria tabaccheria di Veronica Bertoncini in Piazza delle Erbe, dove è stato vinto un milione di euro al gioco MillionDay. La supervincita è stata realizzata nell’estrazione di giovedì sera, quando era stata annunciata una vittoria milionaria in Toscana e ieri mattina la comunicazione ufficiale che il luogo fortunato era proprio la ricevitoria di Castelnuovo.

"Verso le 10 di ieri mattina – racconta Veronica Bertoncini che gestisce la ricevitoria con l’aiuto del fratello Federico – è entrato in negozio un cliente abbastanza abituale per sapere dei numeri estratti la sera prima al MillionDay. Sul momento ho avuto anche un po’ di perplessità se annunciargli la vincita, non sapendo della sua reazione emotiva davanti a una cifra del genere. Poi con calma glielo ho annunciato. Mi ha guardato sorpreso e dopo qualche secondo mi ha detto che andava a chiamare la moglie rimasta fuori, tra le bancarelle del mercato del giovedì".

Dal ‘si dice‘ subito circolato tra la gente del capoluogo garfagnino, si tratta di un signore di mezza età che lavora fuori, ma abitualmente ritorna a Castelnuovo, di cui è originaria la moglie. Naturalmente, in presenza di una vincita di questo tenore, la privacy da parte dei titolari e degli altri clienti è d’obbligo.

"Quel signore – aggiunge Federico Bertoncini, che si alterna con la sorella in negozio, ha fatto cinque giocate da un euro, per un totale di cinque e la buona sorte gli ha sorriso alla grande. Siamo felici per lui e i suoi familiari e speriamo che continui ad essere un nostro cliente affezionato. Da tempo vincite di somme minori sono ormai abituali, dato anche il gran numero dei clienti, ma un milione di euro non era mai stato vinto nella nostra ricevitoria e speriamo che non sia neppure l’ultimo".

La vincite a Castelnuovo sono iniziate il 7 giugno Da Beppe sulla Costa con due milioni al Gratta e Vinci e l’aperitivo di 500 euro il giorno prima dallo stesso giocatore. Poi, qualche giorno dopo, sempre da Beppe, 55mila eruo vinti al SuperEnalotto.

Dino Magistrelli