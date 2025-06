"Ho vinto 500mila euro". I gestori pensano ad una burla: "Invece quel ragazzo non scherzava"

Ha giocato all’incirca venti euro e ne ha vinti 500 mila. Senza dubbio un ottimo affare. La fortuna ha bussato a Capannori, nella frazione di Pieve San Paolo, per la precisione, alla ricevitoria "Balù" di Luca Mencarini e Barbara Federico. Ne fornisce notizia Agimeg, l’Agenzia Giornalistica sul Mercato del Gioco. Un ragazzo si è aggiudicato la vincita di mezzo milione, una delle più alte in Lucchesia, con un tagliando del concorso "Ultra Numerissimi", il più recente dei biglietti della vasta gamma "Gratta e Vinci".

Si grattano tutti i numeri vincenti e, per ogni giocata, quelli corrispondenti. Se si completa tutto, c’è il premio indicato con un moltiplicatore. C’è anche un bonus se viene scoperto il simbolo associato alla vincita. Ma, al di là dei tecnicismi, per questo giovane la vita cambierà. La cifra è senza dubbio interessante, a diversi zeri, come si suol dire, tra l’altro con un piccolo mistero: "Ci hanno chiamato in tanti, molti di voi giornalisti, ma noi non sappiamo niente di questa vincita – dichiarano i titolari della ricevitoria Balù, Luca Mencarini e Barbara Federico – nel senso che non abbiamo avuto comunicazioni ufficiali dai Monopoli, né dall’Agenzia delle Entrate e nemmeno nel report settimanale sulla TV di settore. Un giovane ci ha detto di aver vinto alcuni giorni fa, ovviamente pensavamo ad uno scherzo, alla classica burla estiva che a volte esce fuori. Lui ci ha invece assicurato che ce ne saremmo accorti presto. Quindi pensiamo che si tratti di lui. E’ un cliente abituale, viene spesso, non tutti i giorni, non è residente a Pieve San Paolo – concludono i titolari dell’attività - comunque in un paese limitrofo. Se è lui il vincitore ne siamo felici. In passato ci sono state altre soddisfazioni, ma di importi molto più bassi. Siamo stati presi in contropiede dal clamore mediatico".

Non si è ancora spenta l’eco di alcuni giorni fa sui due milioni vinti da un operaio in Garfagnana. In passato fecero rumore i due milioni che si aggiudicò una signora, vedova, e con un figlio disabile ad Altopascio nel 2008. Diciamo che quella di Pieve San Paolo è tra le prime vincite della speciale classifica.

Massimo Stefanini