Musica e benessere. Torna l’Ego Fruit Party

Musica, danza, esibizioni, moda, energia, frutta di ogni genere e tanto altro. Anche quest’anno, l’organizzazione Ego Wellness di Sant’Alessio si prepara ad offrire alla comunità lucchese l’evento aperto a tutti che inaugura l’estate nella nostra città, all’insegna del divertimento e della convivialità, ma senza mai rinunciare ovviamente ad uno stile di vita sano e soprattutto ‘’attivo’’.

Appuntamento sempre molto atteso, dalle 20.30 di domani, sabato 14 giugno, quando l’Ego Park si trasformerà in un fantastico palcoscenico a cielo aperto: danza, canto, teatro – danza e sfilate di moda che si susseguiranno in uno show dall’atmosfera unica, fresca, viva e assolutamente coinvolgente.

Tra gli ospiti principali anche alcune promesse del panorama musicale come Navy e Filippo Marchetti, insieme all’energia dei gruppi hip hop della Mary Smash Point 1 e la sensualità caraibica di “El Paso latino”. Fiore all’occhiello della serata sarà, come sempre, il coloratissimo e gustosissimo buffet a base di frutta fresca in tutte le sue declinazioni, dalla macedonia, allo yogurt, fino al gelato. Anche quest’anno, insomma, Ego Fruit Party vuol essere un vero e proprio invito a riscoprire il piacere dello stare insieme attraverso il sano cibo, l’arte, la musica e lo spettacolo, e lo fa anche grazie al contributo dei main sponsor come Giudicar, Volauto, Le Bontà, Bocci Carta, G&D Food and Beverage, e delle tante aziende partner che ogni giorno sposano la nostra stessa missione.

“Inutile nasconderlo, siamo davvero orgogliosi di questo nostro evento nato 34 anni fa, come siamo orgogliosi che Ego sia ormai un “sano“ punto di riferimento per la nostra città”, ha

dichiarato Renato Malfatti, CEO Ego.

“Ego Fruit Party - conclude - vuol essere una occasione unica nel suo genere per incontrare la nostra amata community e stare serenamente insieme, e per questo non vediamo l’ora di accendere l’estate lucchese insieme a tanti lucchesi”.

Ego Wellness Resort è pronta quindi a dare il benvenuto alla

comunità lucchese, per una bellissima serata sotto le stelle,

‘’gratuita” quindi aperta a tutti e senza bisogno di prenotazione,

tra frutta, drink, musica, tantissimi sorrisi, tantissimi amici e tutta la straordinaria energia del Team Ego.