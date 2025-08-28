Villa Collemandina. Il cohousing è realtà. Domani l’inaugurazione

Domani verranno inaugurati gli importanti interventi giunti a compimento nel Comune di Villa Collemandina, relativi alla realizzazione del nuovo complesso di co-housing, coabitazione sociale, ma con spazi autonomi, in piazza Gen. Tellini e del parco pubblico inclusivo in via Roma e via Porta Fredda. Alle 17 è previsto il ritrovo nella piazza per la cerimonia con la benedizione dei locali, i saluti istituzionali, il taglio del nastro e l’intitolazione. Alle 19 un momento conviviale, offerto ai presenti dall’Amministrazione Comunale, farà da preludio alla serata di Gala che, alle 21, vedrà esibirsi l’Ensemble Symphony Orchestra, diretto dal maestro Giacomo Loprieno, in un concerto alla scoperta di Morricone nel nuovo anfiteatro del parco.

Due spazi di aggregazione a servizio della comunità, per una riqualificazione generale di un’area strategica del centro urbano. Le due opere di Villa Collemandina rientrano nel più ampio progetto "Abitare la Valle del Serchio", programma di investimenti previsto dal Pnrr denominato Pinqua (Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare), promosso dal Ministero delle Infrastrutture, che vede coinvolta la Regione Toscana – in qualità di soggetto beneficiario, la quale si avvale, per l’attuazione, delle proposte progettuali dell’Unione Comuni Garfagnana. "Si tratta una rilevante operazione di edilizia sociale e di rigenerazione urbana – spiega il sindaco del Comune di Villa Collemandina e vice-presidente dell’Unione Comuni Garfagnana Francesco Pioli – che mira ad incrementare l’accessibilità e la sicurezza di questi luoghi, migliorandone la fruibilità in funzione di una crescita nella qualità della vita dei cittadini. Un’iniziativa che punta a migliorare la coesione nei nostri borghi e a rilanciare lo sviluppo socio-economico delle aree interessate dagli interventi". Nello specifico, il progetto di co-housing a Villa Collemandina nasce con l’obiettivo di offrire un servizio sociale alla collettività. Mentre il parco pubblico inclusivo nasce proprio in funzione delle attività di co-housing ed è collegato all’immobile recuperato. L’intervento prevede la messa in sicurezza dell’area e la trasformazione in uno spazio funzionale tramite la realizzazione di un parco giochi, un campo polivalente, spazi attrezzati di socializzazione, accessi e percorsi panoramici.

Dino Magistrelli