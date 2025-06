Rilancio Pro Loco per ripartire dalle tradizioni locali

Villa Collemandina vuole rilanciare la sua Pro Loco per anni molto attiva e promotrice di diverse iniziative. Nei giorni scorsi presso la sede comunale si è tenuto un incontro tra l’attuale presidente della Pro Loco, Ilaria Rocchiccioli, il sindaco Francesco Pioli, assessori e consiglieri per esaminare la situazione attuale della Pro Loco che negli ultimi anni ha registrato una diminuzione della partecipazione di soci e simpatizzanti alle attività. Un esempio importante è dato dalla Sagra della Trota, che nel corso degli anni aveva riscosso un crescente interesse e partecipazione, contribuendo a far conoscere e valorizzare il territorio, ma non più organizzata negli ultimi tempi.

"Ricordiamo - ha detto il sindaco - che lo scopo principale della Pro Loco è rilanciare il turismo e promuovere la conoscenza del nostro territorio. Per questo, si è deciso di intraprendere un percorso di rilancio dell’associazione, invitando tutta la popolazione del comune di Villa Collemandina a partecipare attivamente. In particolare, si procederà con un nuovo tesseramento, finalizzato all’elezione del consiglio direttivo, giunto a scadenza. Abbiamo predisposto un modello di richiesta di tesseramento, reperibile anche sul sito del Comune alla voce dedicata alla Pro Loco".

Il primo cittadino annuncia poi che "ai nuovi iscritti, che desiderano sostenere e partecipare alla vita dell’associazione, verrà comunicata la data e il luogo dell’assemblea sociale, durante la quale si procederà all’elezione delle nuove cariche. Come Amministrazione comunale ringraziamo fin d’ora tutti coloro che vorranno contribuire con entusiasmo e passione all’attività della Pro Loco".

Dino Magistrelli