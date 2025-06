Rinaldini dal Tau passa al Forlì

Dalla Romagna lo danno per affare concluso e ufficiale. Magari mancano i dettagli, comunque si può dire che Damiano Rinaldini, estroso trequartista all’occorrenza attaccante, è molto vicino a passare dal Tau al Forlì, appena approdato in serie C. Una categoria che Rinaldini, arrivato a gennaio ad Altopascio e che purtroppo si è fatto male quasi subito, già conosce. L’ex Pistoiese in maglia Tau ha disputato solo 12 gare, rientrando nel finale di campionato, con un bilancio complessivo di due reti e due assist. Classe 1995, il contratto scade il 30 giugno 2025. Questa mossa confermerebbe la volontà del club altopascese di rinnovare, con la conferma di alcuni giocatori più esperti, come Meucci, Lombardo, Bernardini (quattro giornate di squalifica per lui dopo la finale playoff di Ravenna), per fare da chioccia ai giovani. Il ds Giovanni Maneschi sta parlando con la società per il budget 2024-2025. Subito dopo bisognerà sciogliere il nodo allenatore. Venturi rimarrà alla guida tecnica oppure no? Ma.Ste.