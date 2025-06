Un pilone è lesionato, chiuso il ponte di Sant’Ansano

Lucca, 6 giugno 2025 – Clamorosa decisione nel tardo pomeriggio di ieri, destinata ad avere pesanti ripercussioni sul traffico. La Provincia di Lucca ha infatti chiuso al transito veicolare e pedonale, dal pomeriggio di ieri, il ponte di S. Ansano a Ponte a Moriano.

L’interdizione al traffico in entrambi i sensi di marcia e persino ai pedoni si è resa necessaria a causa delle segnalazioni relative alle condizioni di uno dei piloni di sostegno dell’infrastruttura. Un “danno“ che probabilmente era coperto dall’acqua fino ai giorni scorsi e che ora, invece, è visibile per l’abbassamento dei livelli del Serchio.

Vista la gravità della “rottura“ o comunque dell’erosione di uno dei sostegni dell’infrastruttura che unisce le due sponde del fiume proprio in mezzo all’abitato di Ponte a Moriano, la Provincia ha inviato immediatamente sul ponte i propri tecnici per effettuare le prime rilevazioni. Già a partire da questa mattina saranno effettuate ulteriori verifiche strutturali per capire le condizioni generali del ponte e, in particolare, delle pile di sostegno.

Le origini del primo ponte di S. Ansano si perdono nella notte dei tempi. Il primo “vero“ ponte in muratura risale al 1832. Quel ponte fu danneggiato dai bombardamenti durante la seconda guerra mondiale e poi venne ricostruito negli anni successivi.

L’infrastruttura era stata oggetto nei primi anni 2000 di alcuni lavori di adeguamento antisismico e di consolidamento statico finanziati e curati dalla Provincia di Lucca che è l’ente competente sull’opera viaria. L’intervento aveva riguardato non solo la parte strutturale, ma anche quella estetica e funzionale con nuovi marciapiedi e il restauro completo dell’antica ringhiera in ferro. Adesso la drastica decisione a sorpresa, motivata da problemi di sicurezza.

La chiusura (che potrebbe essere anche prolungata) fa quasi da contraltare all’avanzamento dei lavori per il nuovo ponte sul Serchio che procedono invece a ritmo serrato a pochi chilometri di distanza, più vicini alla città. Il moderno ponte dovrebbe essere pronto entro la fine dell’estate: attualmente i lavori sono a buon punto con il completamento del varo delle prime due campate.