“Io gioco con Giacomo”: al Puccini Museum visita guidata speciale

“Io gioco con Giacomo” al Puccini Museum, una visita guidata con laboratorio per bambini e LIS domani, si terrà sabato 7 giugno. La Casa Natale offre una visita speciale pensata per bambini fra i 6 e gli 11 anni di età, con giochi e quiz che coinvolgeranno i giovanissimi visitatori durante il percorso museale. Domani dalle 16.30 ad ogni bambino verrà consegnato anche un piccolo libricino (sono previsti due livelli di difficoltà, a seconda dell’età) che potranno compilare durante l’esplorazione della casa natale del grande operista lucchese. Al termine ogni ospite creerà la propria personale e originale copertina.

La visita sarà effettuata anche in lingua italiana dei segni LIS, con interprete grazie alla collaborazione con l’Ente Nazionale Sordi - sezione di Lucca e il sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministro - Ministro per le disabilità, Azienda USL Toscana Nord Ovest, Associazione Comunico.

Prosegue così l’impegno per l’accessibilità e l’inclusione del museo grazie ai nuovi strumenti multimediali, applicazione e tablet, pensati per tutti gli utenti che desiderano avere un supporto aggiuntivo o per chi ha una mobilità ridotta e non può raggiungere la cucina e la soffitta collegate da scale al piano della residenza storica, ma anche per chi necessita di un supporto con il linguaggio visivo-gestuale.

L’appuntamento ha una durata di due ore e il costo di 7 euro inclusi i materiali, costo ingresso museo per un adulto accompagnatore 5 euro. Per saperne di più, tutte le informazioni sono disponibili sul sito internet www.puccinimuseum.org tel. 0583 1900376 – [email protected]