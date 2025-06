A tutta musica. C’è il Festival della Francigena

PIANA

Sta per alzarsi il sipario sul Francigena festival, il grande happening musicale che si svolgerà tra Altopascio e Capannori. Nella cittadina del Tau ben sette concerti, compreso quello clou del 31 luglio con la sedicenne Carolina Moranzoni, varesina, seguita dal Maestro Fornaciari, violinista di fama che in quell’occasione, in piazza Ospitalieri, diretta da Rosella Isola, si cimenterà con Mendelshon insieme a tutta l’orchestra della Francigena, una trentina di elementi. La ragazza è lombarda, ma sarà nella cittadina del Tau per seguire le Masterclass, gli studi di specializzazione dell’Accademia Geminaini, diretta dal professor Marco Lardieri. E’ l’ennesimo talento prodigio, giovanissima, che si sta affacciando nel firmamento della musica colta. Ad Altopascio ha suonato anche la violinista Lucilla Mariotti. Per rimanere in tema, a Capannori potremo ammirare il 25 luglio due ragazzi di notevole prospettiva, Arion Daci e David Licau, rispettivamente violoncello e arpa. Il 3 luglio, altra esibizione ad Altopascio dell’ensemble dell’Accademia Geminiani, che replicherà poi il 6 a Livorno. Sempre a Capannori ritornano, a grande richiesta, i concerti nelle pievi e nelle chiese, con acustica particolare e location sempre di notevole suggestione. I concerti si intersecano perfettamente con il Luglio altopascese.

L’iniziativa è nata nel 2010, ha sede ad Altopascio, è un festival di formazione artistica, che ha la mission di diffondere ed abbracciare la cultura e le tradizioni della Francigena. Nel 2022 in piazza Ospitalieri si è esibita una star internazionale del pianoforte e della musica classica apprezzata in tutto il Mondo, Valentina Lisitsa. Voleva diventare giocatrice di scacchi professionista, ma poi ha scelto il pianoforte. Nata a Kiev nel 1973, ha vissuto anche in North Carolina. Le sue opinioni politiche hanno fatto talvolta discutere. Ha iniziato a suonare il pianoforte all’età di tre anni. L’ ex bambina prodigio è la prima "star di YouTube" della musica classica. La musicista, che ha suonato in tutti i maggiori teatri del Mondo, ha pubblicato il suo primo video su Youtube nel 2007, da allora 650.000 abbonati e 147 milioni di visualizzazioni, 75.000 al giorno.

Massimo Stefanini