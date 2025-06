“Un Summer di altissima qualità“. Il festival supera già quota 82mila

Un festival di altissima qualità, con un cast di primissimo piano che spazia dal rock puro al pop, dagli anni ’80 alla lirica, ricco di star internazionali. Descrivere il cartellone del Lucca Summer Festival è ogni anno più difficile, perché il livello sembra salire ogni volta per superare il precedente. Giriamo la domanda al patron del Summer.

Mimmo D’Alessandro, il cartellone 2025 sembra quasi superiore a un 2024 stellare. E’ così?

"Sicuramente ci proviamo. Siamo alla 27ª edizione. La nostra è una macchina che non si ferma mai e il nostro obiettivo ogni anno è proprio quello di migliorarci e magari di sorprendere il pubblico con proposte uniche, per ogni età e ogni genere musicale".

Ci sono già molti concerti sold out?

"Quello di Nick Cave è esaurito da tempo, come Bryan Adams e anche lo show degli Scorpions. Ma anche altre date sono vicine al sold out: penso a ai Pet Shop Boys, Alanis Morissette e Santana. Ma in generale stanno andando tutti molto bene".

Le prevendite a che quota sono arrivate?

"Al momento abbiamo superato gli 82mila biglietti in prevendita, un bel numero, considerando che c’è una sola data sugli spalti delle Mura, quella di Jennifer Lopez il 21 luglio, unico show in Italia. Abbiamo venduto già oltre 13mila biglietti ma lì sono tutti posti a sedere...".

A proposito di JLo, è vero che offre la possibilità di scattare un selfie con lei qui a Lucca per 1500 euro?

"Certo. Ho visto che desta molta curiosità e anche ironia, ma devo dire che è una cosa piuttosto comune tra gli artisti negli Usa, un’iniziativa gestita autonomamente dal suo staff. C’erano 100 posti disponibili (extra biglietto) e credo che siano già quasi esauriti. La maggior parte comunque sono fan italiani di JLo".

Ci sono novità nell’organizzazione quest’anno? Una sola data sulle Mura ad esempio...

"Sì il cartellone è completo. Quest’anno abbiamo dovuto fare delle scelte anche per le Mura, ma posso dire che siamo già a buon punto per il 2026. Faremo degli annunci dopo lo show di apertura affidato ad Antonello Venditti il 28 giugno. Cambia anche l’area hospitality, che si sposta in cortile Carrara, poi tornano anche i talk show".

E quali ospiti proponete quest’anno?

"La formula dei talk resterà come quella dello scorso anno. Posso dire che saranno tre appuntamenti di assoluto richiamo, sempre ad ingresso gratuito. Presto li annunceremo".

Quindi tutto liscio in questa edizione?

"Magari. Siamo alla 27ª ma a volte mi sembra di dover ripartire da zero. Una cosa che mi ha amareggiato sono stati alcuni atti vandalici alle scritte e ai cartelloni del Summer. Roba sconcertante. Comunque noi non ci arrendiamo mai, siamo come... il mio Napoli".

Ed ecco dunque il cartellone definitivo del Summer 2025 che propone 19 serate di straordinaria musica live. Il via lo darà Antonello Venditti il 28 giugno, poi Dream Theater (1° luglio), Santana (3 luglio), Irama (4 luglio), Thirty Seconds to Mars (5 luglio), Till Lindemann (6 luglio con apertura dei Lacuna Coil), Scorpions (10 luglio), Ghali (11 luglio), Riccardo Cocciante (12 luglio), Robert Plant (13 luglio), Nick Cave (17 luglio), Nile Rodgers & Chic (19 luglio), Pet Shop Boys (20 luglio), quindi Jennifer Lopez sugli spalti delle Mura (21 luglio). Toccherà poi al maestro Riccardo Muti che dirigerà la grande Orchestra Luigi Cherubini il 22 luglio, quindi Alanis Morissette (23 luglio), Simple Minds (24 luglio), Morrissey (26 luglio), infine Bryan Adams (27 luglio).