Casa di Comunità di Colle. Sopralluogo di Bezzini: "Modello di assistenza"

Iniziati i lavori per la realizzazione della Casa della Comunità di Colle, in località Campolungo, dopo l’approvazione del progetto lo scorso anno nel mese di agosto e la consegna del cantiere alla fine dell’estate. Alcuni giorni fa è stato effettuato un sopralluogo dall’assessore alla sanità Simone Bezzini insieme al sindaco di Colle Piero Pii. "Insieme al sindaco e al direttore generale della Asl abbiamo visitato il cantiere del nuovo edificio che ospiterà il centro diurno, liberando così gli attuali spazi all’interno del poliambulatorio, che diventerà la futura Casa di comunità – afferma Bezzini –. Un intervento strategico per la provincia che rafforzerà l’assistenza territoriale e migliorerà l’accesso ai servizi sanitari per la cittadinanza".

Questo passo segna una tappa decisiva che porterà alla creazione di un centro sociosanitario moderno e funzionale, destinato a diventare un punto di riferimento fondamentale per i cittadini della Valdelsa. Non solo Colle, ma anche i comuni limitrofi trarranno vantaggio dalla nuova struttura, che si prevede diventi un polo di eccellenza nell’assistenza sanitaria e sociale. L’investimento complessivo per la realizzazione di questa struttura è di oltre 2 milioni e 200 mila euro, di cui circa 2 milioni provengono da fondi Pnrr. La Casa della Comunità di Colle rappresenta un’opportunità straordinaria per potenziare i servizi sanitari e assistenziali nella zona, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita di molti cittadini, in particolare dei più fragili. La realizzazione della Casa della Comunità prevede due parti: una (lotto 1) dedicata alla ristrutturazione dei locali del Poliambulatorio di Via Marco Polo; l’altra indirizzata alla realizzazione del nuovo Centro Diurno Disabili "L’Impronta" di 400 mq nell’area attigua a quello esistente. L’avvio dei lavori per la Casa della Comunità di Colle rappresenta un passo fondamentale per i servizi sociosanitari del territorio. Un impegno concreto per il benessere dei cittadini, che, grazie a questa nuova struttura, avranno accesso a una gamma più ampia di servizi sanitari e sociali, portando significativi benefici per l’intera comunità.

Lodovico Andreucci