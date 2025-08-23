Pienza (ri)abbraccia la lirica. In scena ’La serva padrona’: "Una tradizione rinnovata"

Secondo e conclusivo appuntamento con la stagione lirica di Pienza questa sera, alle 21.15, nel giardino del conservatorio San Carlo Borromeo, intitolato a Leone Piccioni. In scena ‘La serva padrona’, celebre opera buffa di Pergolesi, per la regia di Eleonora Contucci.

Sul palco tre interpreti, due cantanti (Fiona Shahini e Adelion Kola) e un mimo (Davide Nenci); ad eseguire le musiche gli archi dell’Orchestra della miniera di Abbadia San Salvatore e Sauro Argalia al clavicembalo, diretti da Luca Morgantini. Composta nel 1733, "La serva padrona" viene concepita da Pergolesi come ‘intermezzo’ ovvero come breve spettacolo divertente da proporre al pubblico negli intervalli tra gli atti delle opere ‘serie’. "Gli attori venivano spesso dalla ‘commedia dell’arte’ – spiega Contucci –, le musiche erano semplici e immediate, le trame sempre ad evoluzione comica: il successo fu straordinario, nella scia di Pergolesi si cimentarono nel genere anche grandi compositori, creando i presupposti per l’opera buffa che trionfò nell’Ottocento".

In attesa dell’evento di chiusura, il Comune, che ha organizzato la stagione, avvalendosi anche di un finanziamento regionale per la cultura, tira già le somme: "La ripresa dell’opera lirica a Pienza – dice la vicesindaca Angela Vegni – non ha solo rispolverato un’antica e piacevole tradizione ma ci ha detto che il giardino ‘Piccioni’ può essere un’ottima ambientazione, avendo oltretutto strutture interne paragonabili ad un teatro (sala prove, servizi, camerini), e che proposte adatte anche a chi non è esperto del bel canto, possono, come primo approccio, creare interesse e sensibilità". Posto unico, 15 Euro, in vendita sul posto dalle 20; in caso di maltempo, la rappresentazione si terrà al chiuso.

D.M.