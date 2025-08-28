Vicolo della Dogana. Il Comune intima di togliere le scritte

Degrado di Vicolo della Dogana, finalmente arriva l’ingiunzione comunale. Dopo un sopralluogo dell’ufficio Arredo e Decoro Urbano – eseguito nei giorni scorsi – e che ha potuto constatare l’evidente il livello di degrado dell’area che è a due passi dal Teatro del Giglio Giacomo Puccini, degrado che è stato segnalato da un cittadino, il Comune ha deciso di intervenire.

Dagli esiti dei sopralluoghi effettuati è stata confermata la presenza di scritte vandaliche di vario tipo su entrambi i lati del vicolo, da piazza del Giglio fino alla prima deviazione a destra, mentre la segnalazione sui rifiuti è stata inoltrata all’ufficio ambiente competente in materia; i fabbricati danneggiati sono stati individuati, tramite ricerca al catasto.

Ai proprietari degli immobili danneggiati è stato così ingiunto di provvedere al ripristino del decoro urbano mediante rimozione di scritte vandaliche presenti sui prospetti dei fabbricati ai lati del Vicolo della Dogana.

Nel medesimo atto si intima di procedere entro e non oltre il termine di 365 giorni dalla notifica della ordinanza. In essa si prescrive non solo di rimuovere le scritte ma anche di ripristinare l’intonaco e la tinteggiatura, nei modi di legge e tramite ditte opportunamente autorizzate.

I proprietari sono stati invitati a redigere, per le attività in argomento, un "Cronoprogramma degli interventi di ripristino" da trasmettere conseguentemente agli enti interessati.

In caso di inottemperanza all’ordinanza sarà comminata una sanzione e l’amministrazione comunale procederà ad eseguire direttamente i lavori necessari al ripristino del decoro urbano, con addebito delle spese a carico degli interessati.

Fabrizio Vincenti