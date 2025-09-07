Un derby per il GhiviBorgo. Oggi arriva il Camaiore

Dopo essere uscito al primo turno di Coppa, il GhiviBorgo torna a lavorare sul campo, per preparare al meglio il debutto in campionato, oggi all’“Elso e Rolando Bellandi“ contro il neo promosso Camaiore, per un derby del tutto inedito. Il tecnico Corrado Ingenito, nonostante la sconfitta interna con il Tau, ha potuto trarre buone indicazioni da questa sfida, dove sono emerse le qualità di alcuni ragazzi molto interessanti.

"C’è logicamente amarezza per il risultato ma non certo per la prestazione – conferma l’allenatore del Ghivi – sono soddisfatto della prova dei ragazzi. Dopo qualche difficoltà iniziale, la squadra si è sciolta e si è mossa bene, direi con buona disinvoltura. Chiaramente, essendo ad inizio stagione, ci sono tanti aspetti da migliorare ma, nel complesso, siamo a buon punto".

Il GhiviBorgo è un gruppo nuovo, giovane ma con buone individualità... "direi di sì, è un gruppo con tanti ragazzi validi, che logicamente devono crescere ma che, dallo scorso 21 luglio, hanno dato il massimo, allenandosi sempre con serietà ed impegno". Domanda d’obbligo a inizio stagione, l’organico va bene così e si aspetta qualche altro nuovo innesto? "Questo dovete chiederlo alla società, personalmente sono soddisfatto del gruppo che ho, unito e coeso che, ripeto, si è impegnato tantissimo in questa fase. Se poi arriva qualche altro ragazzo di qualità siamo pronti ad accoglierlo".

Flavio Berlingacci